Últimos dias para se inscrever no concurso da Polícia Militar do ES

Os interessados em fazer parte da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) devem ficar atentos. Isso porque o prazo para se inscrever termina nesta quarta-feira (8). São 1.008 vagas, sendo 1.000 para soldados combatentes e oito para soldados músicos.





Os candidatos precisam ter ensino médio completo e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713,00, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800,00.





As inscrições podem ser feitas no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). A taxa de participação é de R$ 130,00.