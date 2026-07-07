Últimos dias para se inscrever no concurso da Polícia Militar do ES

Os interessados em fazer parte da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) devem ficar atentos. Isso porque o prazo para se inscrever termina nesta quarta-feira (8). São 1.008 vagas, sendo 1.000 para soldados combatentes e oito para soldados músicos.
Os candidatos precisam ter ensino médio completo e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713,00, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800,00.
As inscrições podem ser feitas no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). A taxa de participação é de R$ 130,00.
As provas objetivas serão realizadas no dia 16 de agosto.
Saiba mais sobre o concurso
VAGAS
1.000 para soldado combatente
8 para soldado músico
REMUNERAÇÃO
Subsídio bruto enquanto aluno: R$ 2.010,40
Subsídio bruto no cargo de soldado: R$ 5.713,99
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
R$ 800,00
REQUISITOS
Ensino médio
Idade mínima de 18 anos na data da matrícula no curso de formação e idade máxima de 28 anos no primeiro dia de inscrição
Ter altura mínima, descalço e descoberto, de 1,60m para homens e de 1,55m para mulheres
Ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir automóvel, no mínimo na categoria “B”
Conhecer o Hino Nacional Brasileiro
INSCRIÇÕES
Até o dia 8 de julho, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).
TAXA DE INSCRIÇÃO
R$ 130
ETAPAS DO CONCURSO
Prova objetiva e de redação
Entrega de documentação preliminar para aferição da idade
Exame de Aptidão Física
Avaliação Psicológica
Investigação social
Exame de saúde e exame toxicológico/antidoping
Entrega de documentação para fins de matrícula no curso de formação
Curso de formação
Para os candidatos ao cargo de soldado músico, haverá uma prova prática específica para cada instrumento, além das etapas tradicionais.
QUANDO SERÃO AS PROVAS OBJETIVA E DE REDAÇÃO
As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 16 de agosto.
O QUE CAI NA PROVA
Os candidatos terão que responder 80 questões, distribuídas da seguinte forma:
Língua Portuguesa (20)
Raciocínio Lógico e Matemático (20)
Geografia (20)
História (20)
Será considerado aprovado o candidato que obtiver:
No mínimo, 50% da pontuação máxima possível na prova objetiva
No mínimo, 30% da pontuação máxima possível em cada disciplina, exceto em relação à prova discursiva.
COMO SERÁ A REDAÇÃO
O exame terá o valor de 40 pontos. Os candidatos terão que escrever um texto dissertativo-argumentativo.
A resposta deverá conter a extensão mínima de 20 e máxima de 30 linhas para o texto, sendo atribuída nota 0 (zero) ao texto que não respeitar o limite mínimo de linhas.
Serão considerados aprovados apenas os candidatos que obtiverem o percentual mínimo de 50% de aproveitamento do total dos pontos da prova discursiva.
ONDE SERÃO AS PROVAS
As provas objetivas e de redação serão aplicadas nos seguintes municípios:
Alegre
Aracruz
Barra de São Francisco
Cachoeiro de Itapemirim
Cariacica
Colatina
Fundão
Guarapari
Linhares
Nova Venécia
São Mateus
Serra
Venda Nova do Imigrante
Viana
Vila Velha
Vitória
As demais etapas, incluindo teste físico, avaliação psicológica, investigação social e exames de saúde, serão realizadas na Grande Vitória.
EXAME DA APTIDÃO FÍSICA
Flexão na barra física
Agilidade
Corrida de 2.400 metros
Abdominal remador
Os exames serão realizados nos dias 19 e 20 de dezembro.
CURSO DE FORMAÇÃO
O curso de formação será ministrado na Academia de Polícia Militar, localizada em Cariacica, com previsão de início em 2027.
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