Netflix: 5 filmes e séries que estreiam entre 28 de setembro e 4 de outubro

A produção indiana “#Amor” apresenta Tara, fundadora de uma startup que criou um aplicativo de namoro baseado na compatibilidade, e seu concorrente Matthew, um investidor que defende a química como elemento essencial para encontrar um parceiro . Com opiniões diferentes sobre o que torna uma relação bem-sucedida, os dois decidem colocar suas teorias à prova em um desafio de 60 dias. A proposta é encontrar o par ideal seguindo os princípios defendidos por cada um e descobrir qual das duas abordagens pode funcionar melhor na busca por uma conexão amorosa.