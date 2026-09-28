O que outubro reserva para Libra? Veja as previsões para amor, dinheiro e trabalho

Além disso, o nativo poderá perceber com mais clareza as situações que geram desconfortos. Diante desse cenário, deverá conversar sobre as expectativas de cada um. A sinceridade fortalecerá as parcerias, mesmo que aponte os problemas que precisam ser solucionados. Contudo, será essencial tomar cuidado com as palavras utilizadas. De modo geral, o mês favorecerá uma postura madura e o respeito pelas necessidades do outro.