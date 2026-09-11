Jurados de Tribunal do Júri terão isenção de taxa de inscrição em concursos no ES

Os candidatos que atuaram como jurados nos Tribunais do Júri no Espírito Santo terão direito à isenção da taxa de inscrição em concursos públicos no Estado. A Lei nº 12.940, que concede o benefício, foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (11).





O benefício será concedido em certames realizados pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado do Espírito Santo, bem como por suas autarquias e fundações, pelo período de dois anos a contar da atuação.





Para garantir a isenção, é necessário que os cidadãos tenham efetivamente atuado como jurados no âmbito do estado do Espírito Santo por, no mínimo, duas sessões, consecutivas ou não.