Candidatos de baixa renda terão reserva de vagas em concursos públicos do ES

Candidatos de baixa renda terão reserva de 10% das vagas oferecidas em concursos públicos no Espírito Santo. As cotas para hipossuficientes em certames estão previstas na Lei nº 12.939, publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (11).





A regra vale para o provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista no Estado do Espírito Santo.





De acordo com o texto, enquadram-se no benefício os candidatos com renda familiar mensal per capita de até 1,5 salário mínimo (R$ 2.431,50 nos valores de 2026) e ensino médio cursado em escola pública ou privada como bolsista.