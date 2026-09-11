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Beneficio

Candidatos de baixa renda terão reserva de vagas em concursos públicos do ES

Aprovados que tenhma renda familiar mensal per capita de até 1,5 salário mínimo e ensino médio cursado em escola pública ou privada como bolsista têm direito ao benefício

Publicado em 11 de Setembro de 2026 às 10:51

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 set 2026 às 10:51
Estudo para concurso público
Estudo para concurso público Magnific

Candidatos de baixa renda terão reserva de 10% das vagas oferecidas em concursos públicos no Espírito Santo. As cotas para hipossuficientes em certames estão previstas na Lei nº 12.939, publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (11).


A regra vale para o provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista no Estado do Espírito Santo.


De acordo com o texto, enquadram-se no benefício os candidatos com renda familiar mensal per capita de até 1,5 salário mínimo (R$ 2.431,50 nos valores de 2026) e ensino médio cursado em escola pública ou privada como bolsista.

A reserva de vagas é aplicada sempre que o número de oportunidades oferecidas no concurso público for igual ou superior a 10.


A reserva deve constar no edital de abertura do concurso, incluindo o total de postos correspondentes à cota para cada cargo ou emprego público oferecido.


A comprovação da hipossuficiência deve ser feita no momento da inscrição. O candidato que fizer declaração falsa será eliminado do certame e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Os inscritos na condição de cotistas concorrem, concomitantemente, às vagas reservadas e às oportunidades destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.


Os participantes aprovados dentro do número de postos oferecidos para a ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.


O candidato hipossuficiente que desistir de assumir o cargo terá a vaga preenchida pela pessoa que estiver imediatamente classificada na sequência. Se não houver aprovados para ocupar os postos reservados, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e preenchidas pelos demais aprovados, observada a ordem de classificação.

A lei diz ainda que a nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas total e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos hipossuficientes.


A legislação não se aplica aos concursos cujos editais já tenham sido publicados.

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