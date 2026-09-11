Homer, Bart ou Maggie? Veja 10 nomes inspirados em “Os Simpsons” para cachorro 

NedFlandersé o vizinho da família Simpson e, apesar das provocações frequentes de Homer, costuma se mostrar amigável e fiel. O personagem é reconhecido pelo otimismo e pela disposição para ajudar os outros, mesmo quando sua paciência é colocada à prova. Por isso, pode ser um ótimo nome para um cachorro sociável, paciente e gentil, daqueles que recebem as pessoas com entusiasmo e gostam de fazer amizade.