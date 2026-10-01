Inscrições para Corrida Grupo Águia Branca abrem nessa sexta-feira (2)

A primeira edição da Corrida Grupo Águia Branca será realizada no dia 29 de novembro, na Orla de Camburi, em Vitória, com provas de 3k, 5k e 10k, além de uma programação voltada para quem quer correr, caminhar ou simplesmente aproveitar uma manhã de esporte e convivência à beira-mar. A largada será às 6h30, no segundo bolsão de estacionamento da praia de Camburi, em frente à Wellness Club. As inscrições abrem nesta sexta-feira (02), no site Ticket Sports.
A programação foi pensada para receber diferentes perfis de participantes. Os corredores que buscam um percurso mais desafiador poderão disputar os 10k, enquanto a prova de 5k é uma opção para quem deseja correr uma distância intermediária. Já a caminhada de 3k amplia a participação para famílias e pessoas que preferem uma atividade em ritmo mais leve.
A corrida também busca deixar uma contribuição para a comunidade. Quem optar por doar 2 kg de alimentos não perecíveis no momento da retirada do kit terá 50% de desconto no valor da inscrição. Os alimentos arrecadados serão destinados a projetos sociais em Vitória. Atletas com deficiência e corredores com 60 anos ou mais também têm direito aos benefícios e descontos previstos no regulamento.
O kit atleta será composto por camiseta, número de identificação, sacola e chip descartável. Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalha de participação, além de contar com estrutura de hidratação e frutas ao longo do evento. Nas provas de 5k e 10k haverá troféus para os cinco primeiros colocados nas categorias geral, colaboradores do Grupo Águia Branca e atletas com deficiência. Na prova de 10k também serão premiados com troféus os três primeiros colocados de cada faixa etária.
Os percursos terão largada e chegada na Orla de Camburi. Na prova de 10k, os corredores seguirão em direção ao final da orla, com retorno antes do mergulhão de acesso à Av. Norte Sul, indo até a Praça da Ciência, retornando ao pórtico de chegada. Nos 5k, o retorno será realizado antes do mergulhão de acesso à Av. Norte Sul, indo até em frente a 40 Sabores, retornando até o pórtico de chegada. A caminhada de 3k seguirá até o cruzamento com a Av. Adalberto Simão Nader, retornando ao ponto de largada