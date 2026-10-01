Inscrições para Corrida Grupo Águia Branca abrem nessa sexta-feira (2)

Os percursos terão largada e chegada na Orla de Camburi. Na prova de 10k, os corredores seguirão em direção ao final da orla, com retorno antes do mergulhão de acesso à Av. Norte Sul, indo até a Praça da Ciência, retornando ao pórtico de chegada. Nos 5k, o retorno será realizado antes do mergulhão de acesso à Av. Norte Sul, indo até em frente a 40 Sabores, retornando até o pórtico de chegada. A caminhada de 3k seguirá até o cruzamento com a Av. Adalberto Simão Nader, retornando ao ponto de largada