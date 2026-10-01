Enem 2026: quando a busca pela nota perfeita se torna um problema?

Com a aproximação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, muitos candidatos intensificam a rotina de estudos em busca de uma boa nota. No entanto, a pressão para atingir um desempenho impecável e a necessidade de fazer tudo perfeitamente podem acabar se tornando um obstáculo para a aprendizagem. Embora a dedicação seja importante, o perfeccionismo em excesso pode favorecer a ansiedade, a procrastinação e até o esgotamento emocional.