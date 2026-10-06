Últimos dias para se inscrever no concurso da Prefeitura de Anchieta

Os interessados em fazer parte do quadro do magistério da Prefeitura de Anchieta, no Sul do Espírito Santo, devem ficar atentos: as inscrições para o concurso público terminam nesta quarta-feira (7).
O certame oferece 64 vagas para professores e pedagogos, além de formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 3.600,00 a R$ 8.640,00, conforme a titulação do candidato (graduação, especialização, mestrado ou doutorado) e a jornada de trabalho, que vai de 25 a 40 horas semanais.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca organizadora do certame.
A taxa de participação é de R$ 100,00 para todos os cargos. O resultado preliminar dos pedidos de isenção do pagamento já está disponível no endereço eletrônico da banca.
O concurso público contará com prova objetiva, prova discursiva (redação) e avaliação de títulos, além das etapas de avaliação biopsicossocial e procedimento de heteroidentificação para os candidatos inscritos nas vagas reservadas. As avaliações serão aplicadas no dia 29 de novembro de 2026.
A seleção terá validade de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogada por igual período.
PEB I - Professor de Educação Básica - Educação Infantil BNCC (25)
PEB II - Professor de Educação Básica - Ensino Fundamental - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) (15)
PEB III - Professor de Educação Básica - Ensino Fundamental - Anos Finais - Língua Portuguesa (1)
PEB III - Professor de Educação Básica - Ensino Fundamental - Anos Finais - Matemática (cadastro de reserva)
PEB III - Professor de Educação Básica - Ensino Fundamental - Anos Finais - História (cadastro de reserva)
PEB III - Professor de Educação Básica - Ensino Fundamental - Anos Finais - Geografia (1)
PEB III - Professor de Educação Básica - Ensino Fundamental - Anos Finais - Ciências (1)
PEB III - Professor de Educação Básica - Ensino Fundamental - Anos Finais - Língua Inglesa (cadastro de reserva)
PEB III - Professor de Educação Básica - Ensino Fundamental - Anos Finais - Educação Física (1)
PEB III - Professor de Educação Básica - Ensino Fundamental - Anos Finais - Arte (cadastro)
PEB VI - Professor de Educação Básica - Pedagogo (25h) (12)
PEB VI - Professor de Educação Básica - Pedagogo (40h) (8)
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