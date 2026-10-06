Últimos dias para se inscrever no concurso da Prefeitura de Anchieta

Os interessados em fazer parte do quadro do magistério da Prefeitura de Anchieta, no Sul do Espírito Santo, devem ficar atentos: as inscrições para o concurso público terminam nesta quarta-feira (7).





O certame oferece 64 vagas para professores e pedagogos, além de formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 3.600,00 a R$ 8.640,00, conforme a titulação do candidato (graduação, especialização, mestrado ou doutorado) e a jornada de trabalho, que vai de 25 a 40 horas semanais.