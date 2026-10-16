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Banestes abre novo concurso com mais de 930 vagas

Oportunidades são para cargos de nível médio e técnico; inscrições poderão ser feitas de 19 de outubro até 17 de novembro

Publicado em 16 de Outubro de 2026 às 12:05

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 out 2026 às 12:05
Fachada de agências do Banestes
Fachada de agências do Banestes Banestes/Divulgação

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) vai abrir um concurso público com 936 vagas, todas para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos de nível médio, com salários de até R$ 5.618,00.


Ao todo, são dois editais: um para técnico bancário e técnico em segurança do trabalho, para atuação no banco, e outro para assistente securitário na Banestes Seguros.

As inscrições poderão ser feitas das 10h do dia 19 de outubro até as 23h59min do dia 17 de novembro de 2026, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), empresa responsável pelo certame.


A taxa de inscrição foi fixada em R$ 67,00.


As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, ocorrerão no dia 24 de janeiro de 2027 para todos os inscritos.

Mais informações em instantes.

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