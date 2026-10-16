Banestes abre novo concurso com mais de 930 vagas

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) vai abrir um concurso público com 936 vagas, todas para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos de nível médio, com salários de até R$ 5.618,00.





Ao todo, são dois editais: um para técnico bancário e técnico em segurança do trabalho, para atuação no banco, e outro para assistente securitário na Banestes Seguros.