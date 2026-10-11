Creci, Iconha e Câmara dos Deputados: 41 mil vagas em concursos e seleções

Semana mais curta por conta do feriado, mas cheia de oportunidades efetivas e temporárias no serviço público. São ao menos 194 concursos públicos e processos seletivos que reúnem mais de 41 mil vagas em todo o país. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, e a remuneração pode chegar a R$ 38 mil mensais.





As oportunidades visam a selecionar servidores para governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras municipais, órgãos do Judiciário e polícias militares, entre outras instituições.





A Câmara dos Deputados lançou concurso público para o provimento de 184 vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos efetivos de analista legislativo, com salário que pode chegar a R$ 32 mil. O candidato precisa ter nível superior e poderá se inscrever de 15 de outubro a 17 de novembro.