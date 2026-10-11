Creci, Iconha e Câmara dos Deputados: 41 mil vagas em concursos e seleções

Semana mais curta por conta do feriado, mas cheia de oportunidades efetivas e temporárias no serviço público. São ao menos 194 concursos públicos e processos seletivos que reúnem mais de 41 mil vagas em todo o país. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, e a remuneração pode chegar a R$ 38 mil mensais.
As oportunidades visam a selecionar servidores para governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras municipais, órgãos do Judiciário e polícias militares, entre outras instituições.
A Câmara dos Deputados lançou concurso público para o provimento de 184 vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos efetivos de analista legislativo, com salário que pode chegar a R$ 32 mil. O candidato precisa ter nível superior e poderá se inscrever de 15 de outubro a 17 de novembro.
A Controladoria-Geral da União (CGU) publicou edital de concurso público para o preenchimento de vagas no cargo de auditor federal de finanças e controle, com exigência de nível superior. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com subsídio inicial de R$ 20 mil. As inscrições vão até 4 de novembro.
A Prefeitura de Iconha, na região Sul do Espírito Santo, vai abrir certame para preencher 55 vagas no quadro do magistério, além de formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 2.755,87 a R$ 4.409,39, com carga horária de 25 a 40 horas semanais, conforme o cargo. As inscrições poderão ser feitas de 16 a 30 de outubro.
O prazo para se inscrever no concurso público da Prefeitura de Anchieta, também no Sul do Estado, termina no dia 14 de outubro. São 64 vagas para professores e pedagogos efetivos. A remuneração pode chegar a R$ 8.640,00, conforme a carga horária e a titulação do candidato.
O Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-ES) está com inscrições abertas para concurso público com 24 vagas, distribuídas entre cargos de níveis médio e superior. Os ganhos chegam a R$ 8.250,00. As inscrições vão até 10 de novembro.
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