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Temporários

Prefeitura de Vila Velha abre seleção com salário de até R$ 7 mil

Postos são para os cargos de analista ambiental, engenheiro florestal, médico-veterinário, engenheiro civil e educador ambiental

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 14:20

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 out 2026 às 14:20
Prefeitura de Vila Velha contrata profissionaos ligados ao meio ambiente Divulgação

A Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA). São dez vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. As oportunidades são temporárias.


A remuneração varia de R$ 2.029,84 a R$ 7.579,95, para uma carga horária de 40 horas semanais, além de auxílio-alimentação de R$ 850,00.

Os cargos de analista ambiental, engenheiro florestal, médico-veterinário e engenheiro civil exigem ensino superior completo, enquanto o de educador ambiental exige ensino médio.


As inscrições podem ser feitas até às 12h do dia 21 de outubro, no endereço eletrônico de seleções da prefeitura.

A seleção consistirá na análise da formação profissional e da experiência comprovada dos candidatos. Os contratos terão duração de 12 meses, com possibilidade de prorrogação conforme as regras previstas no edital.

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