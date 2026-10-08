Prefeitura de Vila Velha abre seleção com salário de até R$ 7 mil

A Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA). São dez vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. As oportunidades são temporárias.
A remuneração varia de R$ 2.029,84 a R$ 7.579,95, para uma carga horária de 40 horas semanais, além de auxílio-alimentação de R$ 850,00.
Os cargos de analista ambiental, engenheiro florestal, médico-veterinário e engenheiro civil exigem ensino superior completo, enquanto o de educador ambiental exige ensino médio.
As inscrições podem ser feitas até às 12h do dia 21 de outubro, no endereço eletrônico de seleções da prefeitura.
A seleção consistirá na análise da formação profissional e da experiência comprovada dos candidatos. Os contratos terão duração de 12 meses, com possibilidade de prorrogação conforme as regras previstas no edital.
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