Prefeitura de Vila Velha abre seleção com salário de até R$ 7 mil

A Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA). São dez vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. As oportunidades são temporárias.





A remuneração varia de R$ 2.029,84 a R$ 7.579,95, para uma carga horária de 40 horas semanais, além de auxílio-alimentação de R$ 850,00.