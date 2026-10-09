CGU abre concurso público com salário inicial de R$ 20 mil; veja como se candidatar

A Controladoria-Geral da União (CGU) publicou nesta sexta-feira (9) o edital de abertura do concurso público com 60 vagas para auditor federal de finanças e controle, além de formação de cadastro de reserva. O candidato precisa ter ensino superior completo.





O salário inicial é de R$ 20 mil, para uma carga horária de 40 horas semanais, sob o regime estatutário. Os novos servidores receberão ainda auxílio-alimentação de R$ 1.192,00.





Os postos estão distribuídos em quatro especialidades, com lotação no Distrito Federal e em cinco estados.