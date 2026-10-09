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CGU abre concurso público com salário inicial de R$ 20 mil; veja como se candidatar

Inscrições poderão ser feitas de 10 de outubro a 4 de novembro, no site do Cebraspe; taxa de participação é de R$ 170,00

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 13:31

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 out 2026 às 13:31
CGU Arquivo AG/Reprodução/Divulgação

A Controladoria-Geral da União (CGU) publicou nesta sexta-feira (9) o edital de abertura do concurso público com 60 vagas para auditor federal de finanças e controle, além de formação de cadastro de reserva. O candidato precisa ter ensino superior completo.


O salário inicial é de R$ 20 mil, para uma carga horária de 40 horas semanais, sob o regime estatutário. Os novos servidores receberão ainda auxílio-alimentação de R$ 1.192,00.


Os postos estão distribuídos em quatro especialidades, com lotação no Distrito Federal e em cinco estados.

As inscrições poderão ser feitas das 10h do dia 10 de outubro até as 18h do dia 4 de novembro de 2026, pelo site do Cebraspe, banca responsável pela organização do concurso. 


A taxa de inscrição é de R$ 170,00. Podem pedir isenção do valor os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); candidatos de baixa renda não inscritos no CadÚnico, desde que atendam aos requisitos estabelecidos e apresentem a documentação exigida; e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.


As solicitações podem ser feitas até 16 de outubro, no endereço eletrônico da banca.

O concurso da CGU será composto por provas objetivas e discursivas, previstas para o dia 13 de dezembro de 2026, nas 27 capitais do país. Os exames ocorrerão no turno da manhã, com duração de cinco horas.


O prazo de validade do concurso será de dois anos, a contar da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.


A CGU é um órgão do governo federal responsável por defender o patrimônio público, promover a transparência e combater a corrupção.

Confira a distribuição das vagas

  • Auditoria: 30 vagas, sendo 20 no Distrito Federal e duas em cada um dos estados do Acre, Amapá, Mato Grosso, Rondônia e Roraima

  • Tecnologia da Informação — Ciência de Dados: 10 vagas para o Distrito Federal

  • Tecnologia da Informação — Infraestrutura de TI: 10 vagas para o Distrito Federal 

  • Tecnologia da Informação — Desenvolvimento de Sistemas: 10 vagas para o Distrito Federal.

Atribuições do cargo de auditor federal

Entre as funções estão atividades de auditoria interna governamental, gestão de riscos, controles internos, prevenção à corrupção, transparência e integridade.


O profissional também poderá atuar em ações investigativas, ouvidoria, correição e no desenvolvimento de soluções tecnológicas relacionadas às atividades da Controladoria-Geral da União.


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