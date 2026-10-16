Secretaria de Saúde do ES prepara concurso público com mais de 600 vagas

A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) vai abrir em breve concurso público para contratar novos servidores efetivos. A oferta será de 688 vagas, em diversos cargos, além de cadastro de reserva correspondente a 10 vezes o número de postos ofertados. As funções e os salários ainda não foram divulgados.





A realização do certame já está autorizada para a área finalística da pasta, contemplando as unidades hospitalares e afins, além de toda a área de Vigilância em Saúde e das unidades de trabalho do nível Central da Sesa, nas sedes da Enseada do Suá e Beira-Mar.





Também serão contratados profissionais para atuação nos programas estaduais de saúde, na regulação da internação, na regulação de consultas e exames especializados, no monitoramento de organizações sociais (OSs), no monitoramento dos hospitais contratualizados, na captação de órgãos e no Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), entre outras áreas.