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Efetivos

Secretaria de Saúde do ES prepara concurso público com mais de 600 vagas

Contratações estão previstas na Lei Orçamentária Anual do Estado para o ano de 2027

Publicado em 16 de Outubro de 2026 às 09:25

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 out 2026 às 09:25
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na Enseada do Suá Carlos Alberto Silva

A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) vai abrir em breve concurso público para contratar novos servidores efetivos. A oferta será de 688 vagas, em diversos cargos, além de cadastro de reserva correspondente a 10 vezes o número de postos ofertados. As funções e os salários ainda não foram divulgados. 


A realização do certame já está autorizada para a área finalística da pasta, contemplando as unidades hospitalares e afins, além de toda a área de Vigilância em Saúde e das unidades de trabalho do nível Central da Sesa, nas sedes da Enseada do Suá e Beira-Mar.


Também serão contratados profissionais para atuação nos programas estaduais de saúde, na regulação da internação, na regulação de consultas e exames especializados, no monitoramento de organizações sociais (OSs), no monitoramento dos hospitais contratualizados, na captação de órgãos e no Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), entre outras áreas.

A realização do certame está prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) do Espírito Santo para o ano de 2027. 


A comissão responsável pelo concurso público foi designada em 2025, mas foi revogada com uma nova portaria publicada nesta quinta-feira (15). Com isso, houve atualização da composição da equipe responsável e da plena adequação à Lei nº 14.133/2021, legislação que rege licitações e contratos.  


De acordo com a Sesa, as atualizações sobre cargos, cronograma e demais informações serão divulgadas no edital, conforme os trâmites legais e administrativos.

O último concurso para servidores da Secretaria de Saúde do Espírito Santo foi realizado em 2013, com 2.100 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. Na época, a banca organizadora foi o Cebraspe. 


No final de setembro, a Sesa abriu um processo seletivo para a contratação temporária de profissionais, com salários de R$ 3.488 a R$ 12.689. 

Atribuição da comissão organizadora
  • Elaborar o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e o Termo de Referência (TR), contendo as especificações técnicas necessárias para a contratação da instituição/empresa especializada que executará o concurso público;
  • Prestar o apoio técnico necessário à Gerência de Compras, Contratos e Convênios - GCCC (ou ao Agente de Contratação designado) durante a fase de seleção e julgamento das propostas das instituições interessadas;
  • Submeter o Termo de Referência à autoridade competente para que a área de licitações adote a forma e o amparo legal adequados para a contratação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021; 
  • Realizar os demais procedimentos previstos na Norma de Procedimento SEGER do Sistema de Administração de Recursos Humanos n.º 18 (NP/SRH 18) - Realização de Concurso Público, notadamente quanto às atividades relativas à execução contratual e realização do Concurso Público em si;
  • Disponibilizar de acordo com a da Instrução Normativa TCEES nº 38/2016 e suas alterações, informações para a remessa digital inerentes à realização do concurso e admissão de pessoal;
  • Realizar outras atividades correlatas.

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