Vacinação contra gripe segue longe da meta no ES; Sesa amplia ações

A cobertura da vacina contra a influenza no Espírito Santo está pouco acima da metade do público prioritário e preocupa as autoridades de saúde. Dados atualizados nesta terça-feira (4) mostram que 51,35% das crianças, gestantes e pessoas com 60 anos ou mais foram imunizadas, enquanto a meta é alcançar 90%.





Diante da baixa adesão, a vacinação foi ampliada para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) também intensificou as estratégias para localizar quem ainda não recebeu a dose, com envio de mensagens por SMS, busca realizada por agentes comunitários de saúde e o uso do sistema Vacina e Confia, que permite identificar bairros e regiões com menor cobertura.





Ao todo, 528.223 pessoas receberam ao menos uma dose entre os grupos prioritários, formados por cerca de 1,028 milhão de capixabas. O cenário mais preocupante é o dos idosos, cuja cobertura está em 48,10%. O índice chega a 56,14% entre as crianças de seis meses a menores de seis anos e a 75,96% entre as gestantes.





O resultado foi classificado como abaixo do esperado pelo subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Amaral Cardoso. Em entrevista à reportagem, ele avaliou que, mantido o ritmo atual, é pouco provável que o Estado alcance a meta neste ano.





"Na lentidão que está caminhando, é pouco provável que a gente alcance, porque a gente está evoluindo, está vacinando muito pouco”, afirmou.