11 concursos e processos seletivos abertos no ES pagam até R$ 17 mil

Pelo menos 11 concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas no Espírito Santo, reunindo mais de 900 vagas imediatas e para formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar servidores efetivos e profissionais temporários para diversos órgãos do estado, com salários que podem passar dos R$ 17 mil mensais.





O Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-ES) está com inscrições abertas para concurso público com 24 vagas, distribuídas entre cargos de níveis médio e superior. Os ganhos chegam a R$ 8.250,00. As inscrições vão até 10 de novembro.