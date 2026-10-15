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Efetivos e temporários

11 concursos e processos seletivos abertos no ES pagam até R$ 17 mil

Há vagas para cargos de cuidador escolar, professor, guarda municipal, enfermeiro, auxiliar de secretaria escolar e assistente administrativo

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 10:21

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 out 2026 às 10:21
Sede do Creci-ES em Vitória
Sede do Creci-ES em Vitória Divulgação / Creci

Pelo menos 11 concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas no Espírito Santo, reunindo mais de 900 vagas imediatas e para formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar servidores efetivos e profissionais temporários para diversos órgãos do estado, com salários que podem passar dos R$ 17 mil mensais.


O Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-ES) está com inscrições abertas para concurso público com 24 vagas, distribuídas entre cargos de níveis médio e superior. Os ganhos chegam a R$ 8.250,00. As inscrições vão até 10 de novembro.

A Prefeitura de Iconha, na Região Sul do Espírito Santo, vai abrir certame para preencher 55 vagas no quadro do magistério, além de formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 2.755,87 a R$ 4.409,39, com carga horária de 25 a 40 horas semanais, conforme o cargo. As inscrições poderão ser feitas de 16 a 30 de outubro.


Em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana, o concurso público oferece 50 vagas para a Guarda Municipal, sendo 30 imediatas e 20 para cadastro de reserva no quadro efetivo. O subsídio inicial é de R$ 3.763,26, acrescido de auxílio-alimentação de R$ 750,00 e adicional por tempo de serviço. É exigido ensino médio completo e idade entre 18 e 40 anos. As inscrições seguem até as 16h do dia 21 de outubro de 2026.

O município também lançou edital de processo seletivo para contratar profissionais de vários níveis de escolaridade. A remuneração mensal vai de R$ 1.711,66 a R$ 17.375,97. Os candidatos devem ficar atentos, pois o prazo para cada nível de escolaridade é diferenciado. O período de inscrição para nível superior será nos dias 16 e 20 de outubro; para fundamental completo, médio e técnico, nos dias 22 e 23 de outubro; e para fundamental incompleto, nos dias 27 e 28 de outubro.


A Prefeitura e a Santa Casa de Iúna, na Região do Caparaó, divulgaram processos seletivos para a contratação de profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior. Os ganhos variam de R$ 1.212,79 (com complementação do salário mínimo) até R$ 4.784,73. O atendimento aos candidatos ocorre até 6 de novembro.

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