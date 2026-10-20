Perícia aponta falha grave nos freios de ônibus que tombou e matou 3 na BR 262

O ônibus, de Contagem (MG), era utilizado em uma excursão com 48 pessoas que retornavam de Itaoca, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O veículo tombou no km 151 da BR 262, em um trecho conhecido como Curva da Ferradura.





Morreram no acidente o motorista Douglas Rodrigues de Souza Oliveira, de 38 anos, morador de Contagem, e as passageiras Vera Lúcia de Andrade, de 44, e Maria Aparecida Martins Barbosa, de 54, ambas de Belo Horizonte (MG). Os demais passageiros ficaram feridos e foram socorridos para hospitais da região e da Grande Vitória.





Na época, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que o ônibus trafegava de forma irregular. O veículo, de placa KJJ-3E79 e propriedade da empresa GOJ Transporte e Turismo Ltda., possuía Licença de Viagem aberta apenas para o trecho entre Santa Bárbara (MG) e São Paulo (SP).





Apesar da irregularidade no trajeto, a ANTT informou que o coletivo cumpria as exigências técnicas e legais de circulação.





O responsável pela GOJ Transporte e Turismo Ltda. afirmou que o ônibus havia sido vendido pela empresa antes do acidente, mas que a transferência ainda não tinha sido formalizada. Segundo ele, o atual proprietário utilizou o veículo para substituir outro ônibus que apresentou problema mecânico antes da viagem.





A reportagem aguarda contato do atual proprietário para ouvi-lo sobre o caso.