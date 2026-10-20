Vitória abre editais com R$ 1,3 milhão para blocos de carnaval e projetos culturais

Blocos de carnaval, produtores de festivais e Pontos de Cultura de Vitória podem concorrer a recursos públicos para desenvolver projetos culturais. A Prefeitura da capital abriu três editais de fomento que, juntos, somam R$ 1,328 milhão em premiações e investimentos. As inscrições vão até 3 de novembro.
As oportunidades contemplam desde blocos que desfilam pelas ruas da cidade até projetos de festivais de música, artes e atividades culturais nas comunidades. Os recursos são provenientes da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc) e do Fundo Municipal de Cultura (FunCultura).
Os blocos de rua de Vitória estão entre os contemplados pelo Edital de Chamamento Público nº 002/2026. A iniciativa prevê R$ 219 mil em prêmios para até 23 agremiações que tenham desfilado de forma autorizada e licenciada no município em 2025 e 2026.
Blocos do Centro Histórico: oito agremiações que desfilaram durante o Carnaval Oficial podem receber R$ 15 mil cada.
Blocos fora do período oficial: 14 agremiações podem receber R$ 6 mil cada.
Bloco de grande porte: uma agremiação que desfila fora do período oficial pode receber R$ 15 mil.
As inscrições devem ser feitas pelo Protocolo Virtual da Prefeitura de Vitória, até 3 de novembro. Os interessados devem conferir os critérios de participação e a documentação exigida no edital.
Quem trabalha com produção cultural também pode concorrer aos recursos do Edital nº 003/2026, que destina R$ 800 mil à realização de quatro festivais em Vitória. Cada projeto selecionado receberá R$ 200 mil.
Confira as propostas previstas:
Siri na Lata — Festival Novos Talentos Autorais: voltado à valorização e à circulação de novos artistas autorais.
Nossa Bossa — Festival Bossa e Jazz: dedicado aos gêneros musicais que dão nome ao evento.
Terceiro Sinal — Festival Multilinguagens: reúne diferentes expressões artísticas.
Bambolê — Festival das Infâncias: direcionado ao público infantil.
Podem participar pessoas jurídicas de natureza cultural sediadas em Vitória, exceto microempreendedores individuais (MEIs). É necessário comprovar experiência na produção de eventos culturais, conforme as regras do chamamento.
As inscrições devem ser realizadas pelo Mapa Cultural ES, até as 18h de 3 de novembro.
O terceiro edital é voltado a iniciativas culturais que atuam diretamente nas comunidades. O Chamamento Público nº 004/2026 prevê R$ 309 mil para apoiar três projetos continuados de Pontos de Cultura da Rede Municipal de Vitória.
Cada iniciativa selecionada receberá R$ 103 mil para desenvolver atividades ao longo de 12 meses.
Podem participar Pontos de Cultura certificados pelo Ministério da Cultura, com finalidade cultural, constituição jurídica e sem fins lucrativos.
Os projetos devem prever ações de formação e educação cultural, mostras artísticas ou culturais e atividades de registro e divulgação. A seleção está dividida em três categorias territoriais:
Categoria 1: regiões administrativas de Santo Antônio, Centro e Jucutuquara.
Categoria 2: São Pedro, Maruípe e Praia do Canto.
Categoria 3: Jardim da Penha, Goiabeiras e Jardim Camburi.
As inscrições devem ser feitas pelo Mapa Cultural ES, até as 18h de 3 de novembro.
A Secretaria Municipal de Cultura também prevê encontros formativos do projeto Circuito Formativo Cultural para orientar os interessados durante as inscrições. As datas, os horários e os locais devem ser consultados nos canais oficiais da pasta.
Os editais completos e os anexos estão disponíveis no Portal de Documentação Oficial da Prefeitura de Vitória. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (27) 3132-2080 ou pelo e-mail [email protected].
*Emanoele Gobbi é aluna do 29º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição do editor de HZ, Felipe Khoury.