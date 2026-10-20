Vitória abre editais com R$ 1,3 milhão para blocos de carnaval e projetos culturais

Blocos de carnaval, produtores de festivais e Pontos de Cultura de Vitória podem concorrer a recursos públicos para desenvolver projetos culturais. A Prefeitura da capital abriu três editais de fomento que, juntos, somam R$ 1,328 milhão em premiações e investimentos. As inscrições vão até 3 de novembro.





As oportunidades contemplam desde blocos que desfilam pelas ruas da cidade até projetos de festivais de música, artes e atividades culturais nas comunidades. Os recursos são provenientes da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc) e do Fundo Municipal de Cultura (FunCultura).