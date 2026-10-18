Websérie capixaba sobre artesãs de Anchieta é indicada a festival internacional

As indicações ao Rio WebFest, segundo Elizabeth, também demonstram que produções realizadas fora dos grandes centros audiovisuais podem conquistar espaço e reconhecimento.



“Estar ao lado de produções de grandes produtoras do Brasil e do mundo nos mostra que temos nosso espaço. Espero que essa conquista encoraje outros realizadores a acreditarem no próprio trabalho”, diz.



A diretora ressalta ainda que o resultado é fruto de uma construção coletiva e destaca a contribuição dos profissionais Pedro Dutra e Matheus Woshington para a realização da websérie.





“O audiovisual é uma construção coletiva e, sem eles, certamente não teríamos alcançado esse resultado”, afirma.