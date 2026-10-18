Websérie capixaba sobre artesãs de Anchieta é indicada a festival internacional

Uma história sobre tradição, ancestralidade e protagonismo feminino, nascida em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, conquistou espaço no cenário audiovisual internacional. A websérie Arte em Taboa das Filhas de Mãe-Bá foi indicada ao Rio WebFest 2026, festival internacional de webséries realizado no Rio de Janeiro, nos dias 27 a 30 de novembro. A produção concorre nas categorias de Melhor Websérie, enquanto sua diretora, Elizabeth Nader, disputa o prêmio de Melhor Diretora.
A obra retrata o cotidiano e os saberes das artesãs da comunidade de Mãe-Bá, que utilizam a taboa como matéria-prima para produzir peças artesanais. Mais do que apresentar o trabalho manual, a produção busca valorizar a história dessas mulheres, os conhecimentos transmitidos entre gerações e a relação delas com o território onde vivem.
Para Elizabeth, o reconhecimento tem um significado que vai além da conquista profissional.
Embora tenha nascido em Vitória, Elizabeth mantém uma relação antiga com Anchieta, município onde criou raízes. A aproximação com a Associação de Artesanato de Mãe-Bá, no entanto, aconteceu recentemente e foi determinante para o nascimento do projeto.
“Eu fiquei encantada com a força daquelas mulheres, com a união, os saberes e a potência que elas têm quando estão juntas”, relata.
Com experiência em comunicação e fotografia, Elizabeth percebeu que poderia utilizar o audiovisual para ampliar a visibilidade das artesãs e de uma manifestação cultural que considera merecedora de reconhecimento.
“Eu via ali histórias que mereciam ser contadas, talentos que precisavam ser reconhecidos, uma cultura ancestral que tinha que ser valorizada”, explica.
A partir dessa admiração, surgiu a ideia de registrar as experiências das mulheres e mostrar ao público a identidade e a força existentes por trás de cada peça produzida.
Na direção da websérie, Elizabeth buscou construir uma narrativa que fosse além das imagens do processo artesanal.
“Eu queria ir além do visível. Queria revelar a alma daquelas mulheres, sua ancestralidade, sua relação com o território, com a Lagoa de Mãe-Bá, com a memória e com os saberes que atravessam gerações”, conta.
Para a diretora, o principal desafio foi traduzir esses elementos em imagens capazes de expressar a dimensão humana e cultural das personagens.
Queria que as imagens fossem capazes de expressar não apenas o que elas fazem, mas quem elas são, o que representam e toda a força que carregam. Ou seja, tornar visível o que os olhos não conseguem enxergar
A trajetória de Elizabeth também está ligada à cultura do Espírito Santo. Nascida em Vitória e com raízes em Anchieta, ela afirma que suas experiências e referências locais influenciam diretamente seu olhar como fotógrafa e realizadora audiovisual.
“A minha trajetória tanto na fotografia quanto no audiovisual está profundamente conectada à cultura do ES, porque minhas raízes estão aqui. O meu olhar é daqui. A luz que eu aprendi a enxergar é daqui. As paisagens, as pessoas, os modos de viver e as manifestações culturais que me sensibilizam fazem parte de quem eu sou”, afirma.
Na avaliação da diretora, reconhecer a identidade cultural local é fundamental em um cenário marcado pela circulação de imagens e pela influência de diferentes culturas. Para ela, valorizar o que torna cada território singular é uma forma de preservar sua identidade.
As indicações ao Rio WebFest, segundo Elizabeth, também demonstram que produções realizadas fora dos grandes centros audiovisuais podem conquistar espaço e reconhecimento.
“Estar ao lado de produções de grandes produtoras do Brasil e do mundo nos mostra que temos nosso espaço. Espero que essa conquista encoraje outros realizadores a acreditarem no próprio trabalho”, diz.
A diretora ressalta ainda que o resultado é fruto de uma construção coletiva e destaca a contribuição dos profissionais Pedro Dutra e Matheus Woshington para a realização da websérie.
“O audiovisual é uma construção coletiva e, sem eles, certamente não teríamos alcançado esse resultado”, afirma.
Com as duas indicações, "Arte em Taboa das Filhas de Mãe-Bá" amplia a visibilidade das artesãs de Anchieta e reforça o potencial das histórias capixabas de alcançar públicos para além das fronteiras do estado.
A trajetória internacional da websérie também passou por Havana, em Cuba. Em 2025, Elizabeth Nader apresentou Arte em Taboa das Filhas de Mãe-Bá durante o Taller Internacional de Fotojornalismo, realizado no Instituto Internacional de Jornalismo José Martí.
A participação foi viabilizada por meio de um edital de locomoção da Secretaria da Cultura do Espírito Santo (Secult). Na ocasião, a diretora também apresentou livros de sua autoria, levando a produção cultural capixaba a um espaço de intercâmbio internacional. A websérie está disponível no canal do Youtube @ArteEmTaboaDasFilhasDeMãeBá .