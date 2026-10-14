Adiantado? Papai Noel chega à Serra em novembro com programação gratuita para a família

Mal deu tempo de preparar as fantasias de Halloween e o Papai Noel já está chegando! Em plena reta final de outubro, o bom velhinho já tem data marcada para aparecer na Serra: ele desembarca no shopping Mestre Álvaro no dia 1º de novembro, com uma programação gratuita que inclui teatro, música e personagens natalinos.
A festa começa às 16h, com a recepção dos duendes do Noel. Às 17h, uma bandinha de fanfarra acompanha personagens natalinos em um cortejo pelos corredores do shopping. Depois, às 18h, é a vez do espetáculo “O Segredo dos Presentes de Natal”, da Pituca, que mistura teatro e música.
Na história, duendes, presentes e fadas embarcam em uma aventura para desvendar um segredo deixado pelo Papai Noel. A missão é lembrar ao público que nem todo presente vem embrulhado: abraços, encontros e boas lembranças também valem muito. Difícil discordar, né?
O momento mais aguardado está previsto para as 18h30, quando o próprio Papai Noel chega oficialmente ao shopping para dar início às celebrações natalinas.
A chegada do bom velhinho também marca a abertura do “Jardim do Noel”, decoração que promete transformar o shopping em um cenário natalino já no comecinho de novembro.
Entre os destaques estão uma árvore de oito metros de altura, borboletas iluminadas, arcos de flores e caixas de presente. Para quem gosta de registrar cada detalhe da temporada, o espaço terá cenários preparados para fotos.
E os pets também estão convidados para entrar no clima! A decoração contará com um trono pet, pensado especialmente para os registros fotográficos dos bichinhos. Afinal, se tem membro da família que merece aparecer na foto de Natal, ele provavelmente tem quatro patas.
Outra atração será um caça-palavras gigante, que promete colocar os visitantes para exercitar a cabeça entre uma foto e outra.
Neste ano, a decoração do Mestre Álvaro tem como tema “Os melhores presentes não cabem em caixas”. A proposta também celebra os 15 anos do shopping, com foco nos encontros, nos afetos e nas memórias construídas ao longo do tempo.
Chegada do Papai Noel no shopping Mestre Álvaro
Data: 1º de novembro de 2026
Local: Shopping Mestre Álvaro, na Serra
Programação
16h: Encontro com os duendes do Papai Noel
17h: Cortejo com personagens natalinos e bandinha de fanfarra
18h: Espetáculo “O Segredo dos Presentes de Natal”
18h30: Chegada do Papai Noel