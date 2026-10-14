Adiantado? Papai Noel chega à Serra em novembro com programação gratuita para a família

Mal deu tempo de preparar as fantasias de Halloween e o Papai Noel já está chegando! Em plena reta final de outubro, o bom velhinho já tem data marcada para aparecer na Serra: ele desembarca no shopping Mestre Álvaro no dia 1º de novembro, com uma programação gratuita que inclui teatro, música e personagens natalinos.





A festa começa às 16h, com a recepção dos duendes do Noel. Às 17h, uma bandinha de fanfarra acompanha personagens natalinos em um cortejo pelos corredores do shopping. Depois, às 18h, é a vez do espetáculo “O Segredo dos Presentes de Natal”, da Pituca, que mistura teatro e música.





Na história, duendes, presentes e fadas embarcam em uma aventura para desvendar um segredo deixado pelo Papai Noel. A missão é lembrar ao público que nem todo presente vem embrulhado: abraços, encontros e boas lembranças também valem muito. Difícil discordar, né?





O momento mais aguardado está previsto para as 18h30, quando o próprio Papai Noel chega oficialmente ao shopping para dar início às celebrações natalinas.