Renato da Rocinha faz show no Mercado da Capixaba, em Vitória; ingressos a partir de R$30

A programação musical reúne Samba Júnior, Já Gamei e Lobos do Samba, além da participação especial de Renato da Rocinha. Nascido e criado na Rocinha, no Rio de Janeiro, o cantor e compositor de samba é conhecido por sua trajetória nas rodas de samba cariocas e por sucessos como “Castelo de um Quarto Só”.
Evento: Boteco da Panela & Bar da Zilda
Data: 2 de novembro, segunda-feira (feriado)
Horário: a partir das 14h
Local: Mercado da Capixaba, Vitória
Atrações: Renato da Rocinha (participação), Samba Júnior, Já Gamei, Lobos do Samba e DJ Bravin
Ingressos: R$ 30 (2º lote)
Vendas: Bar da Zilda, Boteco da Panela, Mercado da Capixaba e site Ticketbolt
Mais informações: (27) 99641-2552