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Samba

Renato da Rocinha faz show no Mercado da Capixaba, em Vitória; ingressos a partir de R$30

Evento será no feriadão de finados; também terá shows de Samba Júnior, Já Gamei, Lobos do Samba e DJ Bravin
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 13:13

Renato da Rocinha faz show no Mercado da Capixaba
Renato da Rocinha faz show no Mercado da Capixaba Reprodução Instagram @renatodarocinha
O próximo feriadão já tem encontro marcado para quem curte samba, pagode e uma boa resenha. Na segunda-feira, dia 2 de novembro, feriado de Finados, o Mercado da Capixaba, em Vitória, recebe uma festa organizada pelo Boteco da Panela e pelo Bar da Zilda, a partir das 14h.

A programação musical reúne Samba Júnior, Já Gamei e Lobos do Samba, além da participação especial de Renato da Rocinha. Nascido e criado na Rocinha, no Rio de Janeiro, o cantor e compositor de samba é conhecido por sua trajetória nas rodas de samba cariocas e por sucessos como “Castelo de um Quarto Só”. 

Com uma carreira marcada pela valorização das raízes do samba e por parcerias com nomes do pagode, o artista conquistou espaço na cena musical brasileira.

O DJ Bravin também está confirmado para animar o público durante o evento. Os ingressos custam R$ 30 e podem ser adquiridos no Bar da Zilda, no Boteco da Panela, no Mercado da Capixaba ou pela internet, pelo site Ticketbolt.
Programe-se

  • Evento: Boteco da Panela & Bar da Zilda

  • Data: 2 de novembro, segunda-feira (feriado)

  • Horário: a partir das 14h

  • Local: Mercado da Capixaba, Vitória

  • Atrações: Renato da Rocinha (participação), Samba Júnior, Já Gamei, Lobos do Samba e DJ Bravin

  • Ingressos: R$ 30 (2º lote)

  • Vendas: Bar da Zilda, Boteco da Panela, Mercado da Capixaba e site Ticketbolt

  • Mais informações: (27) 99641-2552

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