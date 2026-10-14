Circo em Cariacica reúne Globo da Morte e atrações infantis; ingressos a partir de R$ 15

Globo da Morte, palhaços, mágicos e até atrações inspiradas no universo dos dinossauros. Tudo isso faz parte da programação do Circo Khroll, que está em temporada em Cariacica desde a última quinta-feira (8). Agora no estacionamento do Shopping Moxuara, o circo reúne números tradicionais, apresentações de adrenalina e atrações voltadas ao público infantil.
Entre os destaques do espetáculo está o Globo da Morte, conhecido pelas manobras realizadas em uma estrutura esférica, além do número do Homem das 4 Pernas. A programação também inclui mágicos e ilusionistas, palhaços, equilibristas e bailarinas. Para quem vai com crianças, a estrutura conta ainda com réplicas do Mundo dos Dinossauros, momentos inspirados em personagens da Disney e a presença do elefante Dumbo.
As apresentações acontecem de segunda a sexta-feira, às 19h30. Aos sábados, domingos e feriados, há sessões às 17h e às 19h30. Os ingressos custam de R$15 a R$50, de acordo com o setor e a modalidade escolhidos. Crianças de 2 a 12 anos, estudantes, idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência e outros públicos previstos nas regras de meia-entrada podem pagar metade do valor, mediante comprovação.
Fundado em 25 de novembro de 2009, o Circo Khroll foi criado por uma família que já está na terceira geração de artistas circenses. Ulisses Rodrigo Tadeu Peixoto é filho de José Rodrigues, conhecido como “Homem Sapo”, e de Dirce Costa. Desde a infância, ele aprendeu diferentes funções no circo, da atuação como palhaço e malabarista à direção artística, produção de espetáculos e atividades administrativas.
Evento: Circo Khroll
Data: todos os dias, até 8 de novembro
Horários: segunda a sexta, às 19h30; sábados, domingos e feriados, às 17h e 19h30.
Local: estacionamento/área externa do shopping Moxuara – Cariacica/ES
Horários: segunda a sexta, às 19h30; sábados, domingos e feriados, às 17h e 19h30.
Ingressos: Cadeira Popular – R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira); Cadeira Central – R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira); Cadeira VIP – R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira).
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