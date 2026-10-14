Circo em Cariacica reúne Globo da Morte e atrações infantis; ingressos a partir de R$ 15

Globo da Morte, palhaços, mágicos e até atrações inspiradas no universo dos dinossauros. Tudo isso faz parte da programação do Circo Khroll, que está em temporada em Cariacica desde a última quinta-feira (8). Agora no estacionamento do Shopping Moxuara, o circo reúne números tradicionais, apresentações de adrenalina e atrações voltadas ao público infantil.





Entre os destaques do espetáculo está o Globo da Morte, conhecido pelas manobras realizadas em uma estrutura esférica, além do número do Homem das 4 Pernas. A programação também inclui mágicos e ilusionistas, palhaços, equilibristas e bailarinas. Para quem vai com crianças, a estrutura conta ainda com réplicas do Mundo dos Dinossauros, momentos inspirados em personagens da Disney e a presença do elefante Dumbo.