Dia de Nossa Senhora Aparecida: conheça flores para homenagear a santa

Em 12 de outubro, além do Dia das Crianças, também é celebrada uma data de grande importância religiosa: o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Na ocasião, os devotos demonstram sua fé e devoção de diversas maneiras. Um gesto muito comum é oferecer flores, símbolo de pureza e gratidão, que enchem de cor e beleza os altares dedicados à santa.