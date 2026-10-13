Veja como foi o Vital 2026: confira entrevistas com os artistas e histórias curiosas da festa

Durval Lelys foi o primeiro a subir no trio e abriu a programação do sábado (10), ao som de muito axé. Um dos pontos altos foi "Quebra Aê", um dos maiores sucessos da carreira do cantor, que colocou os foliões para cantar e entrar no clima da festa logo no início da noite.





Na sequência, Léo Santana mostrou por que faz jus ao apelido de Gigante. Dos camarotes às arquibancadas, ninguém ficou parado durante o show. O artista passeou por sucessos que marcaram sua carreira, como Rebolation, até hits mais recentes, como Desliza, Laço na Fivela e Zona de Perigo.





Coube a Tomate encerrar a programação musical do primeiro dia. Com a energia característica de suas apresentações, o cantor fechou a noite em clima de celebração, coroando uma jornada de axé no Sambão do Povo.