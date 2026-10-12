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Carnaval fora de época

Vital atrai foliões com shows de axé em Vitória

O evento reuniu centenas de foliões no Sambão do Povo, em Vitória, no último final de semana
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 12 de Outubro de 2026 às 12:24

Foliões curtem o Vital 2026
Foliões curtem o Vital 2026 Camila Leão

O Vital 2026 reuniu centenas de foliões no Sambão do Povo, em Vitória, no último final de semana. Na primeira noite, o evento teve shows de Durval Lelys, Leo Santana e Tomate. O segundo dia (11) também trouxe muitas histórias diferentes no Sambão do Povo. Com Banda Eva, Bell Marques e Xandy Harmonia, o evento trouxe muitos foliões com trajetórias que se conectam com o "carnaval fora de época". 


A mineira Amanda Pollo construiu uma relação afetiva com o Vital desde que chegou ao Espírito Santo. Fã de carnaval, ela guarda lembranças de diferentes edições do evento ao lado de sua família, como estar nos ombros do pai acompanhando os foliões. Porém, uma delas tem um lugar especial: o dia em que Bell Marques leu um cartaz que ela fez com sua avó.


“Minha avó levava a gente para as edições na orla de Camburi, e ela sempre foi muito fã do Bell Marques. Em um ano a gente conseguiu ingresso de um camarote, e o Bell leu o cartaz e falou o nome dela. Foi uma emoção porque ela ficou muito feliz. Essa memória afetiva toca em mim”.


Paula conta outra memória marcante com o carnaval fora de época, quando seus pais levaram seu irmão ainda bebê para conhecer o evento e de vê-lo ganhar uma bandana durante a passagem de um trio elétrico.

Amanda Pollo no Vital 2026
Amanda Pollo no Vital 2026 Felipe Pinheiro

Neste ano, novamente ela estava ansiosa para acompanhar novamente o ídolo da família. “Nem precisa falar que o show que eu estou mais ansiosa para ver é o do Bell Marques, né?”, brinca.


Grávida de 29 semanas, Bruna Azevedo também aproveitou do carnaval fora de época da arquibancada ao lado dos amigos. 


Fã de Bell Marques, a família de Vitória está ansiosa para ouvir "Chicleteiro Eu, Chicleteira Ela", música favorita do grupo. “É uma delícia. Ao mesmo tempo que mexe lá no trio, ele pula aqui, e eu sinto”, conta Bruna, que frequenta o evento todos os anos.

Bruna Azevedo aproveitou o Vital ao lado de amigos
Bruna Azevedo (grávida) aproveitou o Vital ao lado de amigos Camila Leão

Para ela, essa edição foi especial. “Dessa vez é diferente né? Vou lembrar para sempre e contar para ele”, completa.


E o Vital deste ano também reuniu casal formado por uma das atrações musicais. Everton Gomes e Adevânia Coser, se conheceram há 18 anos, durante uma micareta com a Banda Eva, na época em que Ivete Sangalo era a vocalista. “Foi em 16 de agosto de 2008”, conta Everton, mostrando a data gravada na aliança.


O namoro virou casamento e, juntos, eles realizaram o sonho de curtir o Carnaval de Salvador, destino para onde viajam todos os anos. Mas a folia também tem espaço garantido no Espírito Santo. “Todo ano a gente vem para o Vital, desde os tempos de Camburi”, compartilha Adevânia.

Adevânia Coser e Everton Gomes são fãs da banda Eva
Adevânia Coser e Everton Gomes são fãs da banda Eva Camila Leão

O filho do casal, de 5 anos, já teve a oportunidade de subir no trio elétrico ao lado do vocalista Felipe Pezzoni. Entre as músicas favoritas, está Simplesmente, que embalou até o casamento dos dois. “Nossa música é Simplesmente! Mas a nova do Felipe, lançada há três dias, está sensacional. Já virou favorita”, conta.


E, para onde quer que a Banda Eva vá, o casal leva um pedacinho do Espírito Santo: uma bandeira com a inscrição “EVA”, símbolo da paixão pela banda, a conexão com o estado e a história do casal.


*Este conteúdo foi produzido por Camila Leão, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, com edição de Guilherme Sillva

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