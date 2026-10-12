Vital atrai foliões com shows de axé em Vitória

O Vital 2026 reuniu centenas de foliões no Sambão do Povo, em Vitória, no último final de semana. Na primeira noite, o evento teve shows de Durval Lelys, Leo Santana e Tomate. O segundo dia (11) também trouxe muitas histórias diferentes no Sambão do Povo. Com Banda Eva, Bell Marques e Xandy Harmonia, o evento trouxe muitos foliões com trajetórias que se conectam com o "carnaval fora de época".





A mineira Amanda Pollo construiu uma relação afetiva com o Vital desde que chegou ao Espírito Santo. Fã de carnaval, ela guarda lembranças de diferentes edições do evento ao lado de sua família, como estar nos ombros do pai acompanhando os foliões. Porém, uma delas tem um lugar especial: o dia em que Bell Marques leu um cartaz que ela fez com sua avó.





“Minha avó levava a gente para as edições na orla de Camburi, e ela sempre foi muito fã do Bell Marques. Em um ano a gente conseguiu ingresso de um camarote, e o Bell leu o cartaz e falou o nome dela. Foi uma emoção porque ela ficou muito feliz. Essa memória afetiva toca em mim”.





Paula conta outra memória marcante com o carnaval fora de época, quando seus pais levaram seu irmão ainda bebê para conhecer o evento e de vê-lo ganhar uma bandana durante a passagem de um trio elétrico.