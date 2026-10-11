Febre coreana: veja onde a cultura da Coreia ganhou espaço no Espírito Santo

No Espírito Santo, a procura por doces, bebidas e outros produtos orientais revela que a chamada hallyu, ou “onda coreana” já não está restrita ao universo do entretenimento e começa a fazer parte da rotina de um público cada vez mais interessado em conhecer outros aspectos dessa cultura.





O Outback Steakhouse, localizado no Shopping Vitória, lançou a campanha “Outbac-K: Os Sabores da Coreia do Nosso Jeito”, que une a gastronomia da Coreia do Sul à cultura pop que ganhou força no Brasil com o K-pop e os doramas. A iniciativa apresenta quatro novidades inspiradas na culinária coreana, desenvolvidas após quase um ano de testes e com ingredientes importados da Ásia.





Entre os destaques estão a Outbac-K Experience (R$ 159,90), que reúne costelas suínas ao molho BBQ Gochujang, frango com molho agridoce, salada asiática e cachorro-quente coreano no palito, além de drinques exclusivos e opções para compartilhar. A campanha também inclui uma parceria com a Sephora, conectando os universos da gastronomia e da beleza sul-coreana.





Na promoção nacional, clientes que gastarem a partir de R$ 100 nos restaurantes ou no delivery podem cadastrar a nota fiscal para concorrer a quatro viagens para Seul, com acompanhante, além de participar de sorteios instantâneos de gift cards de R$ 150 da Sephora e vouchers de R$ 50 do Outback. No Espírito Santo, o menu está disponível até 29 de novembro nas unidades dos shoppings Vitória, Vila Velha e Mestre Álvaro, na Serra, além do delivery.