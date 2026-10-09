Fim de semana no ES tem Vital, Eduardo Moscovis, show gratuito de Josyara e programação de Dia das Crianças

Além dos shows e espetáculos, o fim de semana terá opções para quem quer aproveitar a programação infantil antes do feriado de segunda-feira (12). Há atividades em parques, praças, shoppings e espaços culturais, com brincadeiras, oficinas, apresentações musicais e atrações circenses.





Confira alguns destaques:





Vitória: o Circuito Cais, no Cais das Artes, terá atividades educativas, oficinas infantis, música e feira nos dias 10 e 11 de outubro. No Parque Botânico Vale, a programação inclui contação de histórias, pintura facial, jogos e atividades circenses.





Serra: o Projeto Lona de Cultura e Arte promove uma edição especial de Dia das Crianças no domingo (11), das 15h às 19h, no Parque Botânico, com palhaçaria, malabares, oficinas, capoeira, música e apresentações circenses. A cidade também recebe o Festival Capixaba do Sorvete, de 9 a 12 de outubro, com shows, recreação e atividades esportivas.





Cariacica: no domingo (11), a Praça Hugo Viola, em Jardim América, terá brinquedos, pintura facial, oficinas e o espetáculo circense “Space”, das 8h30 às 12h. A programação é gratuita.





Vila Velha: O Parque da Prainha, em Vila Velha, recebe o Vila Kids – Edição Dia das Crianças, na segunda-feira, 12 de outubro, com programação gratuita das 9h às 17h. A agenda inclui circo, atrações musicais e personagens infantis.