Fim de semana no ES tem Vital, Eduardo Moscovis, show gratuito de Josyara e programação de Dia das Crianças

Sextou e, desta vez, com feriadão! O fim de semana será de música, teatro e muitas atividades para a criançada. Em Vitória, o Vital 2026 reúne nomes como Leo Santana, Bell Marques, Xanddy Harmonia, Banda Eva em dois dias de programação no Sambão do Povo, enquanto o Teatro da Ufes recebe a comédia “Duetos”, com Patricya Travassos e Eduardo Moscovis.
Já em Vila Velha, a cantora Josyara faz um show gratuito no Parque Cultural Casa do Governador neste sábado (10). Em Iriri, acontece um dos festivais gastronômicos mais tradicionais do Espírito Santo, o 28ª Festival Capixaba de Frutos do Mar de Iriri, que será na praça de eventos da cidade e terá entrada gratuita.
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No norte do Estado o destaque vai para a 11ª edição do Festival do Camarão, em Conceição da Barra, que reúne receitas que vão do acarajé ao bobó, passando por pastel, churrasquinho, linguine, strogonoff, camarão à parmegiana e até churros.
Além dos shows e espetáculos, o fim de semana terá opções para quem quer aproveitar a programação infantil antes do feriado de segunda-feira (12). Há atividades em parques, praças, shoppings e espaços culturais, com brincadeiras, oficinas, apresentações musicais e atrações circenses.
Confira alguns destaques:
Vitória: o Circuito Cais, no Cais das Artes, terá atividades educativas, oficinas infantis, música e feira nos dias 10 e 11 de outubro. No Parque Botânico Vale, a programação inclui contação de histórias, pintura facial, jogos e atividades circenses.
Serra: o Projeto Lona de Cultura e Arte promove uma edição especial de Dia das Crianças no domingo (11), das 15h às 19h, no Parque Botânico, com palhaçaria, malabares, oficinas, capoeira, música e apresentações circenses. A cidade também recebe o Festival Capixaba do Sorvete, de 9 a 12 de outubro, com shows, recreação e atividades esportivas.
Cariacica: no domingo (11), a Praça Hugo Viola, em Jardim América, terá brinquedos, pintura facial, oficinas e o espetáculo circense “Space”, das 8h30 às 12h. A programação é gratuita.
Vila Velha: O Parque da Prainha, em Vila Velha, recebe o Vila Kids – Edição Dia das Crianças, na segunda-feira, 12 de outubro, com programação gratuita das 9h às 17h. A agenda inclui circo, atrações musicais e personagens infantis.