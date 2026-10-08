Dia das Crianças: veja orações para abençoar filhos, sobrinhos, netos e afilhados

Que os meus sobrinhos venham a ser responsáveis e de caráter, que eles tenham a fé em Deus, que em seus corações nunca falte amor e que não se desviem do caminho da verdade. Senhor, livra-os de todo acidente, de toda má companhia, de toda decisão apressada, de toda briga e de tudo que venha a querer atrapalhar a vida deles.