30 anos depois, o Vital mudou. E é justamente por isso que continua sendo Vital

Em 1994, quando o Vital nasceu a partir do Bloco Lavagem do Triângulo, em Vitória, talvez fosse difícil imaginar o tamanho que aquela festa alcançaria. O bloco, que já fazia parte da movimentação carnavalesca da cidade, foi o ponto de partida para a criação de uma festa que rapidamente ganhou proporções maiores. Na primeira edição, realizada na Avenida Dante Michelini, em Camburi, o evento reuniu 60 mil pessoas.





Aquele era um Brasil diferente, uma Vitória diferente e, naturalmente, um público diferente. Os carnavais fora de época ganhavam força e se espalhavam pelo país, criando um novo espaço para grandes festas e experiências musicais. Foi nesse contexto que o Vital nasceu e rapidamente passou a fazer parte da vida cultural do Espírito Santo.





Quem viveu aquele período sabe que o Vital era aguardado de uma maneira muito particular. Havia uma expectativa que começava muito antes da festa: encontrar os amigos, escolher o abadá, combinar como chegar e onde se encontrar. O celular ainda não ocupava o lugar central que ocupa hoje, e as redes sociais sequer existiam. A memória era construída de outra maneira.





Olhar para essas diferenças ajuda a entender o que significa chegar aos 30 anos. O Vital não foi uma festa congelada no tempo. Ele mudou porque as pessoas mudaram. A cidade, a música, a tecnologia e a maneira de consumir entretenimento também mudaram.