Guia do folião: tudo o que você precisa saber para curtir o Vital 2026

A edição deste ano tem como tema “Chame Gente”, música de Moraes Moreira que é considerada um dos hinos do Carnaval da Bahia. A escolha dialoga com a proposta do evento de reunir foliões em torno dos trios elétricos.



No sábado (10), a programação dos trios terá Tomate, Durval Lelys e Léo Santana.



Já no domingo (11), será a vez de Bell Marques, Xanddy Harmonia e Banda Eva.



Além dos trios, os camarotes oficiais terão programações próprias nos dois dias de festa.



Entre os espaços estão Na Vista, Muvuka, Fervô e Pega no Cavaco convida Mãe Joana, além dos ambientes VIP Barlavento, Repique e La Isla, novidade desta edição.



No Camarote Na Vista, o sábado terá Pontifexx, Rafa & Pipo Marques e DJs Locos. No domingo, a programação reúne Jammil, Ariel B, Cat Dealers, André Lellis e Alexandre Peixe.



O Muvuka recebe MC Maneirinho, Nanzin e Chemical Surf no sábado.



No Fervô, o sábado terá Chemical Surf, MC Maneirinho e Erick Vilar. No domingo, a programação fica por conta de É o Tchan e DJ Fran Albuquerque.



O Pega no Cavaco convida Mãe Joana também terá É o Tchan na programação de domingo.