Guia do folião: tudo o que você precisa saber para curtir o Vital 2026

Está chegando a hora de vestir o abadá e cair na folia. Nos dias 10 e 11 de outubro, o Sambão do Povo, em Vitória, recebe o Vital 2026, considerado o maior Carnaval fora de época do Sudeste. Com o tema “Chame Gente”, a festa reúne nomes como Tomate, Durval Lelys e Léo Santana no sábado (10), e Bell Marques, Xanddy Harmonia e Banda Eva no domingo (11).
Os portões serão abertos às 16h30 nos dois dias, antecipando o início da programação em relação à edição anterior. Para quem já garantiu o ingresso, o HZ preparou um guia com as principais informações para chegar ao evento preparado.
Para acessar o evento, é obrigatório apresentar ingresso, pulseira e abadá. Depois da entrada, os dois últimos devem ser utilizados durante toda a festa.
A entrada e a saída passarão por revista de segurança. Durante o procedimento, o público também poderá ser solicitado a desbloquear a tela do celular.
Outro detalhe importante é que não será permitida a entrada de copos no evento. A recomendação é conferir os pertences antes de sair de casa e evitar levar objetos que não são permitidos no Sambão.
O acesso ao evento será pelo Tancredão.
O Vital 2026 terá sistema cashless, que permite realizar os pagamentos durante a festa sem precisar utilizar dinheiro ou cartão físico a cada compra.
Para utilizar o sistema, o folião deve ativar a pulseira e carregá-la com o valor que pretende gastar. A pulseira pode ser adquirida durante a retirada do abadá ou no próprio evento.
A ativação custa R$ 10. O valor será revertido em uma água mineral ao final da festa, mediante a devolução da pulseira.
Também existe a opção de ativar um cartão virtual pelo aplicativo da Zig.
Quem adquiriu ingresso de meia-entrada deverá apresentar, no momento da retirada do abadá, o comprovante que dá direito ao benefício.
Já quem comprou a modalidade meia-solidária ou não possui o comprovante da meia-entrada deverá entregar 1 kg de alimento não perecível no local de retirada.
Pode. A customização do abadá já virou parte da preparação para o Vital, mas a organização estabeleceu algumas regras.
Não é permitido retirar a logomarca do Vital, o nome do camarote ou bloco e as marcas dos patrocinadores. Também não será permitida a descaracterização da peça ou sua transformação em outro tipo de item, como bolsa, faixa, short ou lenço.
A retirada dos abadás começou nesta quarta-feira (7), no Shopping Vitória.
Confira o cronograma:
- Quarta-feira (7), das 12h às 20h: combos de dois dias e abadás de sábado (10);
- Quinta-feira (8), das 12h às 20h: combos de dois dias e abadás de domingo (11);
- Sexta-feira (9), das 12h às 20h: todos os produtos;
- Sábado (10), das 11h às 13h: todos os produtos no Shopping Vitória;
- Sábado (10) e domingo (11), das 16h30 à meia-noite: todos os produtos também poderão ser retirados no próprio evento.
Para retirar a peça, é necessário apresentar o ingresso válido. A organização também permite que terceiros façam a retirada, desde que apresentem o ingresso digital da pessoa responsável pelo abadá.
Quem pretende chegar ao Vital de carro deve ficar atento às mudanças no trânsito durante o fim de semana.
A Avenida Dário Lourenço de Souza, onde será realizado o evento, será interditada. Outras vias da região também terão alterações na circulação.
Entre sexta-feira (9), às 17h, e segunda-feira (12), às 7h, a Rua Engenheiro Manoel de Passos Barros, nas proximidades do Teatro Carmélia, em Mário Cypreste, funcionará em mão única, no sentido Praça de Caratoíra.
Também haverá interdição total da Rua Elvira Zílio, na altura da Curva do Rabaioli.
Moradores das vias interditadas terão o acesso liberado mediante identificação dos veículos. Durante o período, equipes da Guarda Civil Municipal de Vitória estarão na região para auxiliar na organização e na circulação.
A edição deste ano tem como tema “Chame Gente”, música de Moraes Moreira que é considerada um dos hinos do Carnaval da Bahia. A escolha dialoga com a proposta do evento de reunir foliões em torno dos trios elétricos.
No sábado (10), a programação dos trios terá Tomate, Durval Lelys e Léo Santana.
Já no domingo (11), será a vez de Bell Marques, Xanddy Harmonia e Banda Eva.
Além dos trios, os camarotes oficiais terão programações próprias nos dois dias de festa.
Entre os espaços estão Na Vista, Muvuka, Fervô e Pega no Cavaco convida Mãe Joana, além dos ambientes VIP Barlavento, Repique e La Isla, novidade desta edição.
No Camarote Na Vista, o sábado terá Pontifexx, Rafa & Pipo Marques e DJs Locos. No domingo, a programação reúne Jammil, Ariel B, Cat Dealers, André Lellis e Alexandre Peixe.
O Muvuka recebe MC Maneirinho, Nanzin e Chemical Surf no sábado.
No Fervô, o sábado terá Chemical Surf, MC Maneirinho e Erick Vilar. No domingo, a programação fica por conta de É o Tchan e DJ Fran Albuquerque.
O Pega no Cavaco convida Mãe Joana também terá É o Tchan na programação de domingo.
Vital 2026
Quando: 10 e 11 de outubro
Onde: Sambão do Povo. Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza, 106 - Mário Cypreste, Vitória. O acesso será pelo Tancredão
Abertura dos portões: 16h30 nos dois dias
Ingressos: Blueticket e loja Democrata, no Shopping Vitória