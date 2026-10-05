Retirada dos abadás do Vital 2026 começa nesta quarta-feira (07); veja detalhes

Está chegando a hora de customizar o abadá! A retirada das peças do Vital 2026 começa nesta quarta-feira (7), no Shopping Vitória, e segue até domingo (11). Os abadás são utilizados para o acesso aos diferentes espaços da micareta, que acontece nos dias 10 e 11 de outubro, no Sambão do Povo.
A retirada será feita no antigo Five Sports Bar, no 2º piso do shopping. Também haverá entrega no próprio Sambão durante os dois dias de festa.
Com o tema “Chame Gente”, o Vital terá os portões abertos a partir das 16h30, uma novidade desta edição que permite ao público chegar mais cedo e acompanhar a programação desde o fim da tarde.
No sábado (10), os trios elétricos serão comandados por Léo Santana, Durval Lelys e Tomate. No domingo (11), será a vez de Bell Marques, Xanddy Harmonia e Banda Eva.
Na quarta-feira (7), das 12h às 20h, estarão disponíveis os abadás de sábado e os combos para os dois dias. Na quinta-feira (8), no mesmo horário, será a vez dos abadás de domingo e dos combos. Na sexta-feira (9), das 12h às 20h, todos os produtos poderão ser retirados. No sábado (10), a retirada no Shopping Vitória acontece das 11h às 13h, também para todos os produtos.
Quem preferir pode deixar para pegar o abadá no local da festa. No Sambão, a entrega será feita no sábado e no domingo, das 16h30 à meia-noite. Para retirar a peça, é necessário apresentar o ingresso válido. Nos casos de meia-entrada, também é obrigatória a comprovação do benefício.
Para meia-solidária ou quando não houver comprovação do benefício, será necessário entregar 1 kg de alimento não perecível. A retirada por terceiros é permitida, desde que seja apresentado o ingresso digital da pessoa responsável pelo abadá.
Segundo uma das organizadoras do Vital, Lilian Moussallem, a equipe preparou as peças para combinar com a identidade desta edição.
Estamos muito felizes com o resultado dos abadás deste ano, que ficaram lindos e traduzem toda a energia que queremos levar para o Vital. Estamos cuidando de cada detalhe para que a festa seja inesquecível e para que o público possa aproveitar cada momento
Além de funcionar como identificação para os diferentes ambientes, os abadás do Vital 2026 ganharam cores próprias de acordo com o dia e o espaço. No Bloco, a peça será azul-claro no sábado e laranja no domingo. No Camarote Na Vista, rosa no sábado e verde no domingo.
Quem comprou o combo Camarote + Bloco receberá abadá branco no primeiro dia e lilás no segundo. Os outros espaços também terão suas próprias cores. O Muvuka será roxo no sábado; o Pega no Cavaco convida Mãe Joana, amarelo no domingo; e o Fervô terá abadá bege no sábado e azul no domingo.
Na Laje do Repique, as cores serão verde-oliva no sábado e azul-marinho no domingo. As peças ainda têm elementos gráficos diferentes para cada dia. Os abadás de sábado trazem grafismos em ondas, enquanto os de domingo têm um traço sinuoso inspirado em um labirinto.
Para quem já está pensando em tesoura, cola e pedrarias, a organização permite a customização dos abadás, mas algumas regras precisam ser respeitadas.
Não é permitido retirar a logomarca do Vital, o nome do camarote ou bloco nem as marcas dos patrocinadores. Também não pode descaracterizar a peça ou transformá-la em outro objeto, como bolsa, faixa, short ou lenço.
Quarta-feira (7/10)
12h às 20h — Shopping Vitória, antigo Five Sports Bar, 2º piso
Disponíveis: combo de dois dias e abadá de sábado
Quinta-feira (8/10)
12h às 20h — Shopping Vitória, antigo Five Sports Bar, 2º piso
Disponíveis: combo de dois dias e abadá de domingo
Sexta-feira (9/10)
12h às 20h — Shopping Vitória, antigo Five Sports Bar, 2º piso
Disponíveis: todos os produtos
Sábado (10/10)
11h às 13h — Shopping Vitória, antigo Five Sports Bar, 2º piso
Disponíveis: todos os produtos
Sábado (10/10) e domingo (11/10)
16h30 à meia-noite — Sambódromo de Vitória
Disponíveis: todos os produtos
Ingressos: Blueticket
Ponto físico: loja Democrata, no Shopping Vitória