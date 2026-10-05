Retirada dos abadás do Vital 2026 começa nesta quarta-feira (07); veja detalhes

Está chegando a hora de customizar o abadá! A retirada das peças do Vital 2026 começa nesta quarta-feira (7), no Shopping Vitória, e segue até domingo (11). Os abadás são utilizados para o acesso aos diferentes espaços da micareta, que acontece nos dias 10 e 11 de outubro, no Sambão do Povo.





A retirada será feita no antigo Five Sports Bar, no 2º piso do shopping. Também haverá entrega no próprio Sambão durante os dois dias de festa.





Com o tema “Chame Gente”, o Vital terá os portões abertos a partir das 16h30, uma novidade desta edição que permite ao público chegar mais cedo e acompanhar a programação desde o fim da tarde.





No sábado (10), os trios elétricos serão comandados por Léo Santana, Durval Lelys e Tomate. No domingo (11), será a vez de Bell Marques, Xanddy Harmonia e Banda Eva.