Antes dos trios, vem a montagem: mil profissionais preparam o Vital 2026 em Vitória

O Vital 2026 ainda nem começou, mas o Sambão do Povo, em Vitória, já vive uma intensa movimentação. Para colocar de pé a estrutura da micareta, uma operação que se estende por cerca de um mês mobiliza aproximadamente mil profissionais nos preparativos para os dias 10 e 11 de outubro.





Considerado pela organização o maior Carnaval fora de época do Sudeste, o Vital ocupará uma área de mais de 20 mil metros quadrados, onde serão instalados palcos, tendas, bares, contêineres e outros espaços que vão receber o público durante os dois dias de festa.

Um dos diretores do evento, Pablo Pacheco destaca o trabalho de profissionais de diferentes áreas que participam da montagem e preparação dos espaços.





“Nosso trabalho é garantir que tudo esteja pronto para receber o público da melhor maneira. Por isso, cada estrutura e cada etapa da montagem são pensadas com muito cuidado, desde a organização dos espaços até os detalhes que ajudam a proporcionar uma experiência segura e confortável durante o evento.”