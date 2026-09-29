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Vital 2026

Antes dos trios, vem a montagem: mil profissionais preparam o Vital 2026 em Vitória

Estrutura para os dois dias de festa começou a ser montada cerca de um mês antes e envolve palcos, bares, tendas e camarotes
Kamila Rossi

Kamila Rossi

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 12:16

Segunda noite do Vital 2024 no Sambão do Povo, em Vitória
O Vital 2026 promete agitar o Sambão do Povo, em Vitória Monique Janutt

O Vital 2026 ainda nem começou, mas o Sambão do Povo, em Vitória, já vive uma intensa movimentação. Para colocar de pé a estrutura da micareta, uma operação que se estende por cerca de um mês mobiliza aproximadamente mil profissionais nos preparativos para os dias 10 e 11 de outubro.


Considerado pela organização o maior Carnaval fora de época do Sudeste, o Vital ocupará uma área de mais de 20 mil metros quadrados, onde serão instalados palcos, tendas, bares, contêineres e outros espaços que vão receber o público durante os dois dias de festa.

Um dos diretores do evento, Pablo Pacheco destaca o trabalho de profissionais de diferentes áreas que participam da montagem e preparação dos espaços.


“Nosso trabalho é garantir que tudo esteja pronto para receber o público da melhor maneira. Por isso, cada estrutura e cada etapa da montagem são pensadas com muito cuidado, desde a organização dos espaços até os detalhes que ajudam a proporcionar uma experiência segura e confortável durante o evento.”

Em uma área de mais de 20 mil metros quadrados, o público se prepara para viver o maior Carnaval fora de época do Sudeste
Em uma área de mais de 20 mil metros quadrados, o público se prepara para viver o maior Carnaval fora de época do Sudeste Giulia Moussallem

Além da operação para colocar a estrutura de pé, a realização do Vital movimenta uma cadeia de profissionais e empresas antes mesmo da abertura dos portões. Segundo Pablo, o impacto chega a setores como hotelaria, bares, restaurantes e economia criativa, incluindo a produção e customização de abadás e a venda de acessórios para a festa.


“Quando falamos de um evento desse porte, é importante lembrar que existe uma cadeia inteira envolvida para que ele aconteça. São profissionais de diferentes áreas, fornecedores e empresas que começam a trabalhar semanas antes da festa, e essa movimentação se estende para além dos dias de programação”, afirma.

Cantores vão comandar folia no sábado e domingo dos camarotes no carnaval de outubro
Cantores vão comandar folia no sábado e domingo dos camarotes no carnaval de outubro Reprodução Instagram @bandajammil / Reprodução Instagram @olhargustavo_

Tema e programação


A edição deste ano tem como tema “Chame Gente”, música de Moraes Moreira considerada um dos hinos do Carnaval da Bahia. A escolha conversa com a proposta da micareta e com a tradição dos trios elétricos, que estarão novamente no Sambão do Povo.


Uma das novidades de 2026 está no horário de abertura dos portões. Nos dois dias, o público poderá entrar a partir das 16h30 e acompanhar a programação desde o fim da tarde. Com a mudança, o pôr do sol também passa a fazer parte do cenário da festa.


Entre as atrações estão Bell Marques, Léo Santana, Xanddy Harmonia, Durval Lelys, Tomate e Banda Eva. A programação acontece ainda durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na segunda-feira (12).


Além dos trios elétricos, o Vital terá quatro camarotes oficiais: Na Vista, Muvuka, Fervô e Pega no Cavaco convida Mãe Joana, todos com atrações próprias.


No Camarote Na Vista, o sábado terá Pontifexx, Rafa & Pipo Marques e DJs Locos. No domingo, a programação reúne Jammil, Ariel B, Cat Dealers, André Lellis e Alexandre Peixe.


O Muvuka recebe, no sábado, MC Maneirinho, Nanzin e Chemical Surf. Já o Fervô terá Chemical Surf, MC Maneirinho e Erick Vilar no sábado, enquanto o domingo será comandado por É o Tchan e DJ Fran Albuquerque.


No domingo, o camarote Pega no Cavaco convida Mãe Joana também terá É o Tchan na programação.

Outros espaços VIP completam a festa: Barlavento, Repique e La Isla, que chega como novidade nesta edição.


Os ingressos estão à venda pela Blueticket e no ponto físico da loja Democrata, no Shopping Vitória. O Vital também oferece combos que reúnem camarote e bloco, permitindo ao público circular por diferentes áreas durante os dois dias.


Cantores vão comandar folia no sábado e domingo dos camarotes no carnaval de outubro
Reprodução Instagram @bandajammil / Reprodução Instagram @olhargustavo_
Serviço

Vital 2026 – Chame Gente

Quando: 10 e 11 de outubro de 2026

Onde: Samão do Povo, em Vitória


Trios elétricos

Sábado (10): Leo Santana, Durval Lelys, Tomate

Domingo (11): Bell Marques, Xanddy Harmonia, Banda Eva


Camarotes:

Camarote Na Vista

Sábado (10): Pontifexx, Rafa & Pipo Marques e DJs Locos

Domingo (11): Jammil, Ariel B, Cat Dealers, André Lellis e Alexandre Peixe


Camarote Muvuka

Sábado (10): MC Maneirinho, Nanzin e Chemical Surf


Camarote Fervô

Sábado (10): Chemical Surf, MC Maneirinho, Erick Vilar

Domingo (11): É o Tchan, DJ Fran Albuquerque

Camarote Pega no Cavaco convida Mãe Joana

Domingo (11): É o Tchan

Ingressos: Blueticket

Ponto físico de venda: Loja Democrata, no Shopping Vitória

*Kamila Rossi é aluna do 29º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição do editor de HZ, Felipe Khoury.

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