Polícia Militar do ES abre seleção para técnico em laboratório

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de técnico em laboratório/análises clínicas. A seleção é destinada à formação de cadastro de reserva, com previsão de até 10 contratações imediatas ou futuras, conforme a necessidade da corporação.





A remuneração é de R$ 2.985,86, acrescida de auxílio-alimentação no valor de R$ 800,00, para uma carga horária de 40 horas semanais. Os selecionados atuarão no Hospital da Polícia Militar (HPM).





Para concorrer, é necessário ter certificado de conclusão de curso técnico em Laboratório ou Análises Clínicas, expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); registro ativo no respectivo conselho de classe; e experiência profissional mínima comprovada de 12 meses na função.