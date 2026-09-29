Polícia Militar do ES abre seleção para técnico em laboratório

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de técnico em laboratório/análises clínicas. A seleção é destinada à formação de cadastro de reserva, com previsão de até 10 contratações imediatas ou futuras, conforme a necessidade da corporação.
A remuneração é de R$ 2.985,86, acrescida de auxílio-alimentação no valor de R$ 800,00, para uma carga horária de 40 horas semanais. Os selecionados atuarão no Hospital da Polícia Militar (HPM).
Para concorrer, é necessário ter certificado de conclusão de curso técnico em Laboratório ou Análises Clínicas, expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); registro ativo no respectivo conselho de classe; e experiência profissional mínima comprovada de 12 meses na função.
O processo seletivo será composto por três etapas: inscrição e classificação; comprovação documental dos requisitos e critérios de pontuação, mediante autuação de processo eletrônico; e formalização do contrato.
As inscrições poderão ser feitas das 9 horas do dia 1º de outubro até as 9 horas do dia 8 de outubro, exclusivamente no site selecao.es.gov.br.
A validade do processo seletivo será de um ano, podendo ser prorrogada por igual período, a critério da administração do HPM.
Realizar a coleta de amostras biológicas; atender, orientar e cadastrar pacientes no sistema do laboratório;
Realizar o registro, identificação, separação, acondicionamento, conservação, transporte e descarte adequado de materiais biológicos;
Preparar amostras biológicas, soluções, corantes, meios de cultura e reagentes químicos para a realização de exames laboratoriais; auxiliar na execução de rotinas técnicas nas áreas de bioquímica, hematologia, parasitologia, urinálise e microbiologia;
Operar equipamentos laboratoriais de acordo com os procedimentos estabelecidos; realizar a higienização, esterilização e organização dos materiais, equipamentos e do ambiente laboratorial;
Cumprir as normas de biossegurança e de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
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