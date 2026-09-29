AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Concursos
  • Polícia Militar do ES abre seleção para técnico em laboratório
Temporários

Polícia Militar do ES abre seleção para técnico em laboratório

Remuneração é de R$ 2.985,86, acrescida de auxílio-alimentação no valor de R$ 800,00, para uma carga horária de 40 horas semanais

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 13:36

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 set 2026 às 13:36
HPM em Bento Ferreira Gazeta Online

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de técnico em laboratório/análises clínicas. A seleção é destinada à formação de cadastro de reserva, com previsão de até 10 contratações imediatas ou futuras, conforme a necessidade da corporação.


A remuneração é de R$ 2.985,86, acrescida de auxílio-alimentação no valor de R$ 800,00, para uma carga horária de 40 horas semanais. Os selecionados atuarão no Hospital da Polícia Militar (HPM).


Para concorrer, é necessário ter certificado de conclusão de curso técnico em Laboratório ou Análises Clínicas, expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); registro ativo no respectivo conselho de classe; e experiência profissional mínima comprovada de 12 meses na função.

O processo seletivo será composto por três etapas: inscrição e classificação; comprovação documental dos requisitos e critérios de pontuação, mediante autuação de processo eletrônico; e formalização do contrato. 


As inscrições poderão ser feitas das 9 horas do dia 1º de outubro até as 9 horas do dia 8 de outubro, exclusivamente no site selecao.es.gov.br


A validade do processo seletivo será de um ano, podendo ser prorrogada por igual período, a critério da administração do HPM. 

Atribuições do cargo

  • Realizar a coleta de amostras biológicas; atender, orientar e cadastrar pacientes no sistema do laboratório; 

  • Realizar o registro, identificação, separação, acondicionamento, conservação, transporte e descarte adequado de materiais biológicos;

  • Preparar amostras biológicas, soluções, corantes, meios de cultura e reagentes químicos para a realização de exames laboratoriais; auxiliar na execução de rotinas técnicas nas áreas de bioquímica, hematologia, parasitologia, urinálise e microbiologia; 

  • Operar equipamentos laboratoriais de acordo com os procedimentos estabelecidos; realizar a higienização, esterilização e organização dos materiais, equipamentos e do ambiente laboratorial; 

  • Cumprir as normas de biossegurança e de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.

Leia Mais Sobre Oportunidades 

Secretaria de Saúde do ES abre processo seletivo com salário de até R$ 12 mil

14 concursos públicos previstos no ES para ficar de olho

Sesa, Anchieta e Guarda Municipal: 20 mil vagas em concursos e seleções

Instituto do ES vai abrir concurso com salário de até R$ 8 mil

Prefeitura de Santa Maria de Jetibá abre concurso público com salário de R$ 3,7 mil

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Concursos (ES) Concursos Públicos Processo seletivo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que os alimentos estragam mesmo dentro da geladeira? Veja erros que fazem a comida durar menos
Saiba quais são as regras para prisão de eleitores e candidatos no dia da eleição
Eleitor não pode ser preso a partir desta terça (29); veja regras e exceções
Imagem de destaque
Tapete vermelho, avião invisível e IA sem freio: o pacto que falta entre EUA e China

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados