Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • “Será uma noite inesquecível”: Léo Santana fala sobre show no Vital neste sábado (10)
Clima de carnaval

“Será uma noite inesquecível”: Léo Santana fala sobre show no Vital neste sábado (10)

Artista baiano promete levar sucessos da carreira e músicas mais recentes para o público capixaba
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 15:37

Cantor Léo Santana
Cantor Léo Santana Reprodução/Instagram/@leosantana

O Vital, carnaval fora de época do Espírito Santo, está prestes a começar e Léo Santana é uma das atrações que prometem colocar o público para dançar no Sambão do Povo, em Vitória. O cantor baiano se apresenta neste sábado (10), quando acontece a abertura do evento. Os portões serão abertos às 16h30, e os shows começam às 18h, com a programação prevista para terminar às 2h30.


Acostumado a comandar grandes multidões ao som de axé, pagode e outros ritmos que fazem parte do repertório carnavalesco, Léo Santana chega ao Vital com a expectativa de encontrar uma plateia já pronta para entrar no clima da folia.


Para o cantor, a proposta é fazer uma apresentação cheia de ritmo e interação, com músicas para cantar e dançar do começo ao fim. A expectativa é que o show mantenha a energia característica dos seus grandes carnavais e transforme o Sambão do Povo em uma grande pista de dança.


“Eu sou um artista que ama essa energia de carnaval, essa troca com o público. Saber que vou encontrar a galera do Espírito Santo em clima de folia deixa tudo ainda mais especial. Tenho certeza de que será uma noite inesquecível” destaca Léo Santana. 


O Estado capixaba possui uma forte proximidade cultural com a Bahia, e ritmos como axé, swingueira e pagodão baiano fazem parte do gosto de muitos moradores. “Quando eu chego no Espírito Santo e vejo a galera cantando minhas músicas, dançando pagodão e vivendo aquela energia junto comigo, é uma sensação muito boa. É uma troca verdadeira. A Bahia está no meu som, na minha identidade, e poder levar isso para outros lugares é uma das coisas que mais me realiza como artista”, ressalta. 


Além disso, o cantor baiano cita que o Espírito Santo é um estado onde já viveu momentos muito especiais em sua carreira, e cada retorno acaba sendo uma nova história. 


Léo ainda destacou que o público capixaba pode esperar um show muito intenso. O artista promete trazer um repertório que passeia pelos grandes sucessos da carreira e também músicas mais recentes.  

Sempre gosto de preparar algumas surpresas para o público, então quem estiver no Vital pode esperar uma noite muito especial

Léo Santana 

Além de Léo Santana, no sábado (10), o evento conta com outras atrações, como Durval Lelys e Tomate. Já no domingo (11) o Vital recebe a Banda Eva, Bell Marques e Xanddy Harmonia, os shows acontecem a partir das 18h.

Serviço

Vital 2026


Data: neste sábado (10) e domingo (11).

Horário: abertura às 16h30.

Local: Sambão do Povo, Vitória.

Atrações: Léo Santana, Durval Lelys, Tomate, Banda Eva, Bell Marques e Xanddy Harmonia.

Ingressos: no site da BlueTicket, os valores variam de R$ 50 a R$ 540.

Veja Também 

Segunda noite do Vital 2024 no Sambão do Povo, em Vitória

Retirada dos abadás do Vital 2026 começa nesta quarta-feira (07); veja detalhes

Imagem de destaque

Xanddy Harmonia comemora 30 anos de carreira no Vital 2026: “Já estou pronto e querendo!”

RR Entrevista Giulia Moussalen e Pablo Pacheco, organizadores do Vital

"Chame gente, chama todo mundo pro Vital", convidam Giulia Moussalem e Pablo Pacheco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Show Léo Santana Vital
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O ex-prefeito de Vitóra, Lorenzo Pazolini, comemora sua ida para o segundo turno na eleição para o Governo do ES
De olho no 2º turno, Pazolini desembarca em Brasília para reuniões políticas
Henrique Krüger testa Stock Light em Brasília
Henrique Krüger testa Stock Light em Brasília e inicia preparação para nova fase da carreira
Scaloni sinaliza renovação com a Argentina e projeta seleção sem Messi
Scaloni sinaliza renovação com a Argentina e projeta seleção sem Messi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados