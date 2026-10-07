“Será uma noite inesquecível”: Léo Santana fala sobre show no Vital neste sábado (10)

O Vital, carnaval fora de época do Espírito Santo, está prestes a começar e Léo Santana é uma das atrações que prometem colocar o público para dançar no Sambão do Povo, em Vitória. O cantor baiano se apresenta neste sábado (10), quando acontece a abertura do evento. Os portões serão abertos às 16h30, e os shows começam às 18h, com a programação prevista para terminar às 2h30.





Acostumado a comandar grandes multidões ao som de axé, pagode e outros ritmos que fazem parte do repertório carnavalesco, Léo Santana chega ao Vital com a expectativa de encontrar uma plateia já pronta para entrar no clima da folia.





Para o cantor, a proposta é fazer uma apresentação cheia de ritmo e interação, com músicas para cantar e dançar do começo ao fim. A expectativa é que o show mantenha a energia característica dos seus grandes carnavais e transforme o Sambão do Povo em uma grande pista de dança.





“Eu sou um artista que ama essa energia de carnaval, essa troca com o público. Saber que vou encontrar a galera do Espírito Santo em clima de folia deixa tudo ainda mais especial. Tenho certeza de que será uma noite inesquecível” destaca Léo Santana.





O Estado capixaba possui uma forte proximidade cultural com a Bahia, e ritmos como axé, swingueira e pagodão baiano fazem parte do gosto de muitos moradores. “Quando eu chego no Espírito Santo e vejo a galera cantando minhas músicas, dançando pagodão e vivendo aquela energia junto comigo, é uma sensação muito boa. É uma troca verdadeira. A Bahia está no meu som, na minha identidade, e poder levar isso para outros lugares é uma das coisas que mais me realiza como artista”, ressalta.





Além disso, o cantor baiano cita que o Espírito Santo é um estado onde já viveu momentos muito especiais em sua carreira, e cada retorno acaba sendo uma nova história.





Léo ainda destacou que o público capixaba pode esperar um show muito intenso. O artista promete trazer um repertório que passeia pelos grandes sucessos da carreira e também músicas mais recentes.