Não é Não: Vital terá ações para orientar sobre importunação sexual a mulheres

Com o objetivo de informar e orientar a população sobre importunação sexual, a campanha Não é Não será realizada durante o Vital, que acontece no próximo sábado (10) e domingo (11). O evento acontecerá no Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, em Vitória, e terá início às 16h30 nos dois dias.





O intuito é reforçar que todo tipo de violência contra a mulher deve ser combatida. Para isso, o festival contará com equipes de segurança especializadas, treinadas e experientes para manter a ordem e garantir a segurança do público. Esses profissionais estão preparados para atuar em situações de assédio contra as mulheres.





Nos kits dos foliões, haverá material informativo sobre os diferentes tipos de violência contra a mulher e também orientações sobre onde buscar ajuda e quais medidas podem ser adotadas diante dessa situação.





Já no festival, haverá cartazes da campanha espalhados nos banheiros. A ação busca informar o público sobre a criminalização do assédio e orientar as mulheres sobre onde buscar apoio e realizar denúncias. Além disso, a ação estará presente nos telões de LED espalhados pela avenida da folia, ampliando a mensagem.





Em ambos os dias, a Subsecretaria da Mulher da Prefeitura de Vitória estará presente. Para a subsecretária da Mulher, Fernanda Vieira, a informação é uma ferramenta importante para ajudar as mulheres a reconhecerem diferentes situações de violência e saberem onde buscar apoio.