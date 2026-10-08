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Não é Não: Vital terá ações para orientar sobre importunação sexual a mulheres

Iniciativa vai informar foliões sobre situações de violência contra a mulher e disponibilizar canais de denúncia durante o evento

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 17:47

Ana Clara da Cruz

Ana Clara da Cruz

Publicado em 

08 out 2026 às 17:47
Vital 2026 acontece nos dias 10 e 11 de outubro, no Sambão do Povo
Vital 2026 vai acontecer no Sambão do Povo no próximo sábado (10) e domingo (11) Edu

Com o objetivo de informar e orientar a população sobre importunação sexual, a campanha Não é Não será realizada durante o Vital, que acontece no próximo sábado (10) e domingo (11). O evento acontecerá no Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, em Vitória, e terá início às 16h30 nos dois dias.


O intuito é reforçar que todo tipo de violência contra a mulher deve ser combatida. Para isso, o festival contará com equipes de segurança especializadas, treinadas e experientes para manter a ordem e garantir a segurança do público. Esses profissionais estão preparados para atuar em situações de assédio contra as mulheres.


Nos kits dos foliões, haverá material informativo sobre os diferentes tipos de violência contra a mulher e também orientações sobre onde buscar ajuda e quais medidas podem ser adotadas diante dessa situação.


Já no festival, haverá cartazes da campanha espalhados nos banheiros. A ação busca informar o público sobre a criminalização do assédio e orientar as mulheres sobre onde buscar apoio e realizar denúncias. Além disso, a ação estará presente nos telões de LED espalhados pela avenida da folia, ampliando a mensagem. 


Em ambos os dias, a Subsecretaria da Mulher da Prefeitura de Vitória estará presente. Para a subsecretária da Mulher, Fernanda Vieira, a informação é uma ferramenta importante para ajudar as mulheres a reconhecerem diferentes situações de violência e saberem onde buscar apoio.

Saiba onde buscar ajuda

Segundo a organização do Vital, as denúncias podem ser feitas diretamente à equipe de segurança dentro do evento ou aos agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar presentes no entorno do sambódromo de Vitória. 


Em parceria com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) e a Polícia Civil, a Delegacia de Santo Antônio estará aberta durante o período do evento para o registro de boletins de ocorrência. Em situações de agressão, tentativa de agressão ou violência contra a mulher, a vítima poderá registrar imediatamente a ocorrência para que sejam tomadas as medidas cabíveis.


Em caso de assédio, a delegada-adjunta da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-Deam), Silvana Soeiro, orienta a vítima a registrar informações sobre o autor, guardar imagens e mensagens, caso haja, e indicar possíveis testemunhas. 


A delegada ainda reforça que quem presenciar uma situação de importunação, assédio ou violência deve acionar a segurança do evento ou a polícia, sem colocar a própria integridade em risco. Uma intervenção segura e a indicação de testemunhas podem ajudar a interromper a situação e preservar informações para a investigação.

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