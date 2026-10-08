Incêndio destrói todo o interior do teatro do Sesi em Jardim da Penha

O interior do teatro do Serviço Social da Indústria (Sesi), em Jardim da Penha, Vitória, foi destruído por um incêndio na manhã desta quinta-feira (8). Segundo o capitão Scardini, do Corpo de Bombeiros, as chamas consumiram a estrutura do auditório, incluindo cadeiras e estofados. O fogo ficou confinado ao teatro e não atingiu as áreas do entorno.





O incêndio começou pela manhã e provocou muita fumaça. A Escola de Referência Sesi de Jardim da Penha, que também funciona no espaço, foi evacuada e os alunos foram liberados. As aulas do período da tarde desta quinta-feira foram suspensas.





Inicialmente, o Sesi divulgou que ninguém havia se fereido ou esteve em situação de risco. No entanto, conforme o capitão Scardini, do Corpo de Bombeiros, quatro pessoas que ajudaram no combate inicial às chamas foram encaminhadas para um hospital.





O militar não soube informar o grau de gravidade dos ferimentos, mas explicou que eles podem estar relacionados a queimaduras leves ou à exposição à fumaça.