Incêndio destrói todo o interior do teatro do Sesi em Jardim da Penha

O interior do teatro do Serviço Social da Indústria (Sesi), em Jardim da Penha, Vitória, foi destruído por um incêndio na manhã desta quinta-feira (8). Segundo o capitão Scardini, do Corpo de Bombeiros, as chamas consumiram a estrutura do auditório, incluindo cadeiras e estofados. O fogo ficou confinado ao teatro e não atingiu as áreas do entorno.
O incêndio começou pela manhã e provocou muita fumaça. A Escola de Referência Sesi de Jardim da Penha, que também funciona no espaço, foi evacuada e os alunos foram liberados. As aulas do período da tarde desta quinta-feira foram suspensas.
Inicialmente, o Sesi divulgou que ninguém havia se fereido ou esteve em situação de risco. No entanto, conforme o capitão Scardini, do Corpo de Bombeiros, quatro pessoas que ajudaram no combate inicial às chamas foram encaminhadas para um hospital.
O militar não soube informar o grau de gravidade dos ferimentos, mas explicou que eles podem estar relacionados a queimaduras leves ou à exposição à fumaça.
Todo o teatro no interior foi consumido pelo incêndio, cadeiras, estofados. As áreas ao entorno não foram afetadas, o incêndio ficou confinado no teatro
Scardini Capitão do Corpo de Bombeiros
O militar informou ainda que não havia atividade escolar no local no momento do incêndio. Segundo ele, apenas uma equipe de manutenção estava no telhado do teatro. "A gente não sabe o que estavam fazendo, se usavam material inflamável, se estavam usando fonte de ignição", disse.
A causa do incêndio ainda é desconhecida.
De acordo com o capitão Scardini, o fogo foi controlado e não há mais focos de incêndio no interior do teatro. O trabalho, porém, continua com o rescaldo, procedimento realizado para eliminar pequenos focos que possam permanecer no local e evitar uma nova propagação.
Scardini explicou que uma equipe do Sesi chegou a retirar materiais inflamáveis para evitar que as chamas se espalhassem. Os bombeiros, no entanto, orientaram que os funcionários interrompessem a atividade para não ficarem expostos à fumaça.
Todo o efetivo disponível foi deslocado para atender à ocorrência. Entre 20 e 30 bombeiros militares participam dos trabalhos no local.
A Guarda Civil Municipal de Vitória mantém duas equipes no local. A via em frente ao imóvel foi fechada para evitar a aproximação de veículos e pedestres.
Os agentes também entraram em contato com proprietários de veículos estacionados nas proximidades para que os automóveis fossem retirados da área. O fluxo de veículos na região está sendo orientado pelos guardas municipais.
A programação do Centro Cultural Sesi está suspensa neste fim de semana. Em breve, o Centro Cultural divulgará novas informações. "O Sesi ES reforça que a segurança dos alunos, colaboradores e da comunidade é prioridade e que todas as medidas preventivas foram adotadas", destacou a unidade.
As aulas da Escola de Referência Sesi, que integra o espaço, foram suspensas no período da tarde desta quinta-feira.
Para esta sexta-feira (9), inicialmente, as atividades estão mantidas. Segundo a unidade de ensino, a realização das aulas dependerá da avaliação dos órgãos competentes e da confirmação das condições de segurança. Após essa análise, a escola informará às famílias se as atividades serão realizadas.
O Centro Cultural Sesi, em Vitória, que integra o teatro onde ocorreu o incêndio, foi reinaugurado no dia 15 de julho deste ano.
Recentemente, a Escola de Referência Sesi de Jardim da Penha, que também faz parte do espaço, realizou um simulado de evacuação. A atividade aconteceu no dia 1º de outubro e integrou as ações de segurança escolar, com orientações a estudantes e colaboradores sobre os procedimentos adequados em situações de emergência, especialmente em casos de incêndio.