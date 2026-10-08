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Local foi evacuado

Incêndio atinge teatro do Sesi em Jardim da Penha

Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã desta quinta-feira (8); segundo o Sesi, local está seguro e não houve feridos

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 10:36

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

08 out 2026 às 10:36

Um incêndio atinge o teatro do  Serviço Social da Indústria (Sesi), em Jardim da Penha, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (8). Segundo informações iniciais dadas pela instituição, ninguém ficou ferido ou esteve em situação de risco. A escola, que também funciona no terreno, precisou ser evacuada por causa da fumaça intensa e os alunos foram liberados. 


Conforme informações da administração do Sesi, o fogo atingiu a estrutura do teatro, que ficou danificada. Os bombeiros foram chamados para atender à ocorrência e a área está isolada para os trabalhos da corporação. O Sesi disse, ainda, que mais informações sobre o caso devem ser divulgadas ao longo do dia.


Procurado por A Gazeta , o Corpo de Bombeiros esclareceu que a ocorrência está em andamento. 


A Guarda Municipal de Vitória informou que mantém duas equipes no local do incêndio. A via em frente ao imóvel foi fechada para evitar a aproximação de veículos e pedestres.


Os agentes também entraram em contato com os proprietários de veículos estacionados nas proximidades para que os automóveis fossem retirados da área. O fluxo de veículos na região está sendo orientado pelos guardas municipais.

Fumaça pôde ser vista de vários pontos de Vitória
Fumaça pôde ser vista de vários pontos de Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta
Teatro foi reinaugurado

O Centro Cultural Sesi, em Vitória, que integra o teatro onde ocorreu o incêndio, foi reinaugurado no dia 15 de julho deste ano.

Simulado foi feito na última semana

Recentemente, a Escola de Referência Sesi de Jardim da Penha, que também faz parte do espaço, realizou um simulado de evacuação. A atividade aconteceu no dia 1º de outubro e integrou as ações de segurança escolar, com orientações a estudantes e colaboradores sobre os procedimentos adequados em situações de emergência, especialmente em casos de incêndio.

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