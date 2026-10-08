Incêndio atinge teatro do Sesi em Jardim da Penha

Um incêndio atinge o teatro do Serviço Social da Indústria (Sesi), em Jardim da Penha, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (8). Segundo informações iniciais dadas pela instituição, ninguém ficou ferido ou esteve em situação de risco. A escola, que também funciona no terreno, precisou ser evacuada por causa da fumaça intensa e os alunos foram liberados.





Conforme informações da administração do Sesi, o fogo atingiu a estrutura do teatro, que ficou danificada. Os bombeiros foram chamados para atender à ocorrência e a área está isolada para os trabalhos da corporação. O Sesi disse, ainda, que mais informações sobre o caso devem ser divulgadas ao longo do dia.





Procurado por A Gazeta , o Corpo de Bombeiros esclareceu que a ocorrência está em andamento.





A Guarda Municipal de Vitória informou que mantém duas equipes no local do incêndio. A via em frente ao imóvel foi fechada para evitar a aproximação de veículos e pedestres.





Os agentes também entraram em contato com os proprietários de veículos estacionados nas proximidades para que os automóveis fossem retirados da área. O fluxo de veículos na região está sendo orientado pelos guardas municipais.