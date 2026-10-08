Cadela pastor-australiano morre após ser encontrada ferida em Nova Venécia

Uma cadela da raça pastor-australiano, de 4 anos, morreu após ser encontrada ferida em um sítio no Patrimônio do XV, zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Canela tinha um corte na cabeça, ferimentos na boca e o rosto inchado. O caso aconteceu no dia 27 de setembro e é investigado pela Polícia Civil.
A tutora do animal, Evelin Scalzer Fardin, contou que saiu de casa pela manhã após dar banho em Canela e no outro cachorro da família. Os dois eram criados no quintal e, segundo ela, nunca saíam da propriedade, que é cercada.
Ao retornar para casa à tarde, Evelin encontrou Canela ferida. Conforme a Polícia Militar, um vizinho que mora em frente ao sítio relatou ter ouvido a voz de um homem gritando e barulhos de pancadas. A tutora tentou tratar os ferimentos e medicou a cadela durante a noite, mas Canela morreu na madrugada do dia 28.
É como se fosse alguém da família. A gente sofre mesmo. Parece que o dia nem passa e a gente fica na expectativa para que a Justiça seja feita
Evelin Scalzer Fardin Nutricionista
O caso foi registrado pela tutora e segue sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Nova Venécia. Em nota, a Polícia Civil informou que não dará outras informações para preservar a apuração.