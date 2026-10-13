Vital 2026: veja quem circulou pelo espaço Litoral FM nos dias de micareta em Vitória

A nossa Litoral FM, rádio oficial do Vital 2026, marcou presença no Carnaval fora de época de Vitória, considerado o maior da Região Sudeste, nos dias 10 e 11 de outubro, no Sambão do Povo, em Vitória.





Por lá, diretores, gerentes e elenco da Rede Gazeta receberam clientes, parceiros e amigos para ouvir o axé.



No primeiro dia de festa, os convidados curtiram os shows de Leo Santana, Durval Lelys e Tomate. No domingo, dia 11, a turma dançou e cantou ao som de Bell Marques, Xanddy Harmonia e Banda Eva.



Veja quem circulou pelo espaço na galeria de Arthur Louzada.