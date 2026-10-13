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Renata Rasseli

Vital 2026: veja quem circulou pelo espaço Litoral FM nos dias de micareta em Vitória

A diretoria e elenco da Rede Gazeta receberam clientes e amigos no espaço no sábaod (10) e domingo (11), no Sambão do Povo

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 04:00

Publicado em 

13 out 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Vital 2026 - Dia 2
O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, o  Secretário de Governo da Prefeitura de Vitória, Luciano Forrechi, o organizador do Vital, Pablo Pacheco e o Gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, Bruno Araújo: no espaço Litoral FM no Vital 2026.  Arthur Louzada

A nossa Litoral FM, rádio oficial do Vital 2026, marcou presença no Carnaval fora de época de Vitória, considerado o maior da Região Sudeste, nos dias 10 e 11 de outubro, no Sambão do Povo, em Vitória. 


Por lá, diretores, gerentes e elenco da Rede Gazeta receberam clientes, parceiros e amigos para ouvir o axé. 

No primeiro dia de festa, os convidados curtiram os shows de Leo Santana, Durval Lelys e Tomate. No domingo, dia 11, a turma dançou e cantou ao som de Bell Marques, Xanddy Harmonia e Banda Eva.

Veja quem circulou pelo espaço na galeria de Arthur Louzada. 

Micareta

A prefeita de Vitória, Cris Samorini, o cantor Durval Lelys e as organizadoras do Vital, Lilian Moussalem e Giulia Moussalem
A prefeita de Vitória, Cris Samorini, o cantor Durval Lelys, e as organizadoras do Vital, Lilian Moussalem e Giulia Moussalem LR Comunicação

Exclusivo!

No primeiro dia de Vital 2026, no sábado (10), a prefeita de Vitória visitou o camarim dos artistas que subiram no trio no Sambão do Povo, entre eles, Durval Lelys. Na foto: com as organizadoras da maior micareta do Sudeste, Lilian Moussalem e Giulia Moussalem. 

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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