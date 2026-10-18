Moda, acessórios e viagem estão entre os nichos analisados em estudo sobre audiência no Instagram

Moda, acessórios, culinária e viagem estão entre os segmentos analisados em um levantamento sobre a composição da audiência de influenciadores brasileiros no Instagram. O estudo, realizado pela plataforma HypeAuditor, examinou aproximadamente 5,4 milhões de contas públicas e identificou diferenças na proporção de perfis classificados como suspeitos de acordo com a categoria de conteúdo e o número de seguidores.





Entre os criadores com 10 mil a 50 mil seguidores, os segmentos de “Roupas & Looks”, “Acessórios & Joias”, “Alimentação & Culinária”, “Moda” e “Viagem” aparecem entre aqueles com maior incidência de casos extremos de audiência suspeita, segundo os critérios adotados pela plataforma.





O resultado não significa, necessariamente, que os influenciadores desses segmentos tenham comprado seguidores ou manipulado o engajamento. A classificação considera características dos perfis que compõem a audiência e identifica comportamentos considerados atípicos pelos sistemas de análise.