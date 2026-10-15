Claudia Raia revela que já foi detida e é fichada na Argentina; saiba o motivo

A atriz contou que estava em um restaurante com um grupo de 19 homens gays quando policiais entraram no estabelecimento. "Eu estava senta da com 19 gays em volta de mim. Só eu de mulher, com uma maquiagem inaceitável. Perguntaram para mim e meu amigo me falou: 'Não fala em espanhol. Fala em português e que é brasileira'. Eu disse que era brasileira e estava lá passeando", relembrou.