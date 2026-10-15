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Saúde

Val Marchiori revela diagnóstico de lesão pré-maligna no intestino

Socialite afirma que alteração foi encontrada em exame de rotina. Segundo seu relato, quadro atual não tem ligação com câncer de 2015
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 11:10

Val Marchiori criticou plano de saúde
Val Marchiori  Reprodução/Instagram/@valmarchiori
A socialite Val Marchiori, 51, revelou que foi diagnosticada com uma lesão pré-maligna, uma alteração no tecido que pode evoluir para um câncer, no intestino. Ela foi internada na última sexta-feira (9), após um de seus exames de rotina na região ter apresentado uma alteração.
Em vídeo publicado nesta quarta-feira (14), ela revelou que a lesão já foi retirada. Contudo, ela precisará retornar para realizar exames no futuro.
"Eu fiz o PET scan [tipo de exame de imagem], esse ano para ficar mais tranquila, e ele detectou essa massa no intestino, que estava muito grande, e deu essa lesão pré-maligna", relatou. "Eu vou ter que repetir o exame daqui a três meses para ver se retirou tudo."
Ela também comentou, durante o vídeo, que ficou emocionalmente abalada com o resultado, mas que essa lesão não tem relação com o câncer de mama que teve em 2025.
No final do vídeo, Val deixou um recado para seus seguidores, reforçando a importância de realizar exames de rotina, especialmente quem tem mais de 40 anos ou tem familiares que já tiveram câncer.
"Agora quero descansar, cuidar um pouco de mim e me distanciar das redes, porque o emocional fica muito abalado", afirmou.

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