Val Marchiori revela diagnóstico de lesão pré-maligna no intestino

A socialite Val Marchiori, 51, revelou que foi diagnosticada com uma lesão pré-maligna, uma alteração no tecido que pode evoluir para um câncer, no intestino. Ela foi internada na última sexta-feira (9), após um de seus exames de rotina na região ter apresentado uma alteração.

Em vídeo publicado nesta quarta-feira (14), ela revelou que a lesão já foi retirada. Contudo, ela precisará retornar para realizar exames no futuro.

"Eu fiz o PET scan [tipo de exame de imagem], esse ano para ficar mais tranquila, e ele detectou essa massa no intestino, que estava muito grande, e deu essa lesão pré-maligna", relatou. "Eu vou ter que repetir o exame daqui a três meses para ver se retirou tudo."

Ela também comentou, durante o vídeo, que ficou emocionalmente abalada com o resultado, mas que essa lesão não tem relação com o câncer de mama que teve em 2025.

No final do vídeo, Val deixou um recado para seus seguidores, reforçando a importância de realizar exames de rotina, especialmente quem tem mais de 40 anos ou tem familiares que já tiveram câncer.