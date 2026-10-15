Camila Pitanga anuncia a data de seu casamento com Patrick Pessoa

Camila Pitanga revelou a data de seu casamento com o doutor em filosofia Patrick Pessoa. O enlace civil será realizado no dia 4 de dezembro, enquanto a cerimônia religiosa será no dia 6 do mesmo mês.

Eles ficaram noivos em 2025, após quatro anos de relacionamento. Pitanga disse pela primeira vez que tinha sido pedida em casamento durante o programa Lady Night, exibido pelo canal Multishow em 21 de agosto de 2025.

Em entrevista ao Gshow, publicada nesta quarta-feira (14), a atriz também contou que, antes de conhecer Patrick Pessoa, não tinha interesse em se casar, mas mudou de ideia durante o relacionamento. "Agora chegou o momento da cerimônia, estamos juntos há cinco anos, está fazendo muito sentido celebrar o amor em comunidade", disse.