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Camila Pitanga anuncia a data de seu casamento com Patrick Pessoa

Celebração acontece após cinco anos de relacionamento; casal está noivo desde 2025
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 10:49

Camila Pitanga anuncia data do casamento
Camila Pitanga anuncia data do casamento Reprodução Instagram Camila Pitanga
Camila Pitanga revelou a data de seu casamento com o doutor em filosofia Patrick Pessoa. O enlace civil será realizado no dia 4 de dezembro, enquanto a cerimônia religiosa será no dia 6 do mesmo mês.
Eles ficaram noivos em 2025, após quatro anos de relacionamento. Pitanga disse pela primeira vez que tinha sido pedida em casamento durante o programa Lady Night, exibido pelo canal Multishow em 21 de agosto de 2025.
Em entrevista ao Gshow, publicada nesta quarta-feira (14), a atriz também contou que, antes de conhecer Patrick Pessoa, não tinha interesse em se casar, mas mudou de ideia durante o relacionamento. "Agora chegou o momento da cerimônia, estamos juntos há cinco anos, está fazendo muito sentido celebrar o amor em comunidade", disse.
Além disso, Pitanga disse que o estilista Alexandre Herchcovitch será responsável por confeccionar seu vestido de casamento. Ela também comentou sobre sua carreira e o momento que está vivendo. "Tenho 49 anos e muito orgulho de quem sou como pessoa, pelas amizades que tenho, pela carreira que construí, isso que me dá conforto", disse.

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