Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Bebê à bordo

Raquel Brito, irmã de Davi Brito, anuncia nascimento do primeiro filho

Influenciadora digital compartilhou registro do bebê nas redes sociais nesta terça-feira (13); menino se chama Ravi e é fruto do relacionamento com Cleiton Souza
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 11:24

Raquel Brito, irmã do ex-BBB Davi Brito, anuncia nascimento do primeiro filho
Raquel Brito, irmã do ex-BBB Davi Brito, anuncia nascimento do primeiro filho Reprodução Instagram @raquelbritoofc

A influenciadora digital Raquel Brito, irmã do campeão do BBB 24, Davi Brito, anunciou o nascimento do primeiro filho, Ravi, nesta terça-feira (13). A novidade foi compartilhada nas redes sociais, mas a baiana ainda não divulgou detalhes sobre o parto.


O menino é fruto do relacionamento de Raquel com Cleiton Souza. O casal anunciou a gravidez em abril deste ano, quando a influenciadora estava no terceiro mês de gestação. Em julho, os dois revelaram que esperavam um menino e contaram que o bebê receberia o nome de Ravi.


Na publicação que anunciou a chegada do filho, Raquel mostrou apenas parte do corpo do recém-nascido, sem revelar o rosto da criança. Até o momento, também não foram divulgadas informações sobre o local do nascimento, o peso ou o tamanho do bebê.


Dois dias antes do parto, a influenciadora havia mostrado aos seguidores os preparativos para a chegada do filho, incluindo a organização da mala da maternidade, com roupas e produtos de higiene.

Chá revelação de Ravi

A descoberta do sexo do bebê foi celebrada em um chá revelação que reuniu familiares e amigos do casal. Entre os convidados estavam Davi Brito e a companheira dele, a influenciadora Emilly Araújo.


Após o anúncio do nascimento, Raquel recebeu mensagens de carinho dos seguidores nas redes sociais. A chegada do pequeno Ravi marca uma nova fase na vida da influenciadora e da família.

Veja Também 

Virginia Fonseca é detonada por fãs de Vini Jr.

Virginia e Vini Jr. deixam de se seguir e apagam fotos após término

Galvão Bueno com a camisa da N Sports, parceiro do SBT na transmissão da Copa do Mundo

Justiça manda SBT pagar R$ 1,9 milhão para parceira de transmissão da Copa do Mundo

Marina Ruy Barbosa, que pode voltar às novelas da Globo no ano que vem

Marina Ruy Barbosa negocia volta à Globo para nova novela das onze em 2027

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Bebê
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Joseffer Carlos Lima, de 28 anos, foi baleado na frente do pai enquanto os dois trabalhavam lavando carros em Colatina.
Preso foragido por morte de jovem na frente do pai perto de delegacia em Colatina
justiça; juiz; martelo
Justiça manda vender imóvel após ex dificultar partilha em Vila Velha
Crescem as vendas de motocicletas no ES
Produção de motos deve chegar a 2,1 milhões e a de bikes elétricas sobe 85,7%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados