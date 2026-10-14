Raquel Brito, irmã de Davi Brito, anuncia nascimento do primeiro filho

A influenciadora digital Raquel Brito, irmã do campeão do BBB 24, Davi Brito, anunciou o nascimento do primeiro filho, Ravi, nesta terça-feira (13). A novidade foi compartilhada nas redes sociais, mas a baiana ainda não divulgou detalhes sobre o parto.





O menino é fruto do relacionamento de Raquel com Cleiton Souza. O casal anunciou a gravidez em abril deste ano, quando a influenciadora estava no terceiro mês de gestação. Em julho, os dois revelaram que esperavam um menino e contaram que o bebê receberia o nome de Ravi.





Na publicação que anunciou a chegada do filho, Raquel mostrou apenas parte do corpo do recém-nascido, sem revelar o rosto da criança. Até o momento, também não foram divulgadas informações sobre o local do nascimento, o peso ou o tamanho do bebê.





Dois dias antes do parto, a influenciadora havia mostrado aos seguidores os preparativos para a chegada do filho, incluindo a organização da mala da maternidade, com roupas e produtos de higiene.