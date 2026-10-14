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Justiça manda SBT pagar R$ 1,9 milhão para parceira de transmissão da Copa do Mundo

TJ-SP diz que depósito precisa ser feito em até 48 horas; TV dos Abravanel já recorreu da decisão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 10:47

Galvão Bueno com a camisa da N Sports, parceiro do SBT na transmissão da Copa do Mundo
Galvão Bueno com a camisa da N Sports, parceiro do SBT na transmissão da Copa do Mundo Divulgação/N Sports

A Justiça de São Paulo determinou que o SBT pague R$ 1,9 milhão à N Sports, sua parceira de transmissão na Copa do Mundo de 2026. O valor foi arbitrado para que a empresa consiga honrar compromissos financeiros de curto prazo decorrentes da exibição do evento. O depósito precisa ser feito em até 48 horas.


A N Sports acusa o SBT de não repassar valores acordados pelas vendas publicitárias do torneio. A emissora da família Abravanel já recorreu da decisão para tentar suspender ou modificar a ordem de pagamento imediato. Devido ao processo, Galvão Bueno, que era sócio do canal esportivo, decidiu deixar a empresa por não concordar com a disputa judicial.


Na decisão, à qual a coluna teve acesso, a Justiça entendeu que o SBT pode causar danos às finanças da N Sports ao não fazer a transferência do valor. A decisão cita atrasos no pagamento de salários e de fornecedores.


"Vislumbra-se que a documentação acostada à inicial é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito do autor, sobretudo os documentos acostados aos autos, necessário à concessão da tutela provisória", diz trecho do documento.


Na ação, a N Sports diz que o acordo com o SBT previa o repasse de 26% das receitas obtidas com o torneio —a emissora dos Abravanel teria direito a 74% dos valores. O canal de TV aberta realizou todas as vendas propostas pelo plano comercial, mas a parceira entende que parte da quantia devida não foi repassada.


O SBT, por sua vez, diz que alguns patrocinadores obtiveram descontos e pagaram quantias menores que as anunciadas em tabela — algo normal no mercado. Além disso, a emissora alega que já havia feito um acordo para evitar litígios e que pagou toda a operação da Copa, incluindo custos que envolviam a N Sports.


Em um documento anexado ao processo pela N Sports, o SBT reconhece que havia repasses a fazer de R$ 17 milhões e fez um acordo para pagar a quantia de forma parcelada. O canal esportivo diz ter contraído um empréstimo junto a um fundo financeiro para antecipar a verba e ter fluxo de caixa.


No entanto, a N Sports diz que a parcela do empréstimo que deveria ter sido quitada no dia 10 de setembro não foi paga porque, segundo a empresa, o repasse do SBT não foi realizado. O canal esportivo pede a retenção de R$ 40 milhões das contas do Grupo Silvio Santos em caráter liminar. A Justiça, por enquanto, autorizou apenas o valor fixado para as despesas de curto prazo.

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