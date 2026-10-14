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Televisão

Marina Ruy Barbosa negocia volta à Globo para nova novela das onze em 2027

Produção vai reinaugurar faixa dedicada a folhetins que estava desativada desde 2018
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 10:40

Marina Ruy Barbosa, que pode voltar às novelas da Globo no ano que vem
Marina Ruy Barbosa, que pode voltar às novelas da Globo no ano que vem Ronny Santos - 15.set.2026/Folhapress

Marina Ruy Barbosa está em negociações com a Globo para voltar à emissora em 2027. Ela conversa para ser a grande estrela do novo horário de novelas da emissora: a faixa das 23h.


Thelma Guedes assina o folhetim, que tem o nome provisório de "Existe Amor em São Paulo". Sua estreia está prevista para abril, logo após o fim do BBB 27. As gravações começam em janeiro.


A empresa deseja concluir as negociações ainda nesta semana, para tentar anunciar Marina no Upfront 2027, evento da empresa dedicado ao mercado publicitário que ocorre em São Paulo nesta quarta-feira (14).


Marina deixou de ter contato fixo com a Globo em 2024, após interpretar a vilã de "Fuzuê" (2023). A jovem decidiu explorar novos caminhos e recusou uma renovação de vínculo na época.


Nos últimos anos, ela se dedicou a trabalhos no streaming. O principal deles foi a série "Tremembé", na qual interpreta Suzane von Richthofen, condenada por matar os pais em 2002. A atriz já gravou a nova leva de episódios da produção da Amazon Prime Video.


Revelada na Globo na novela "Belíssima" (2005), quando ainda era atriz-mirim, Marina fez diversos trabalhos na emissora. Entre eles estão novelas como "Morde e Assopra" (2011), "Império" (2014), "Totalmente Demais" (2016) e "O Sétimo Guardião" (2018).

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