Marina Ruy Barbosa negocia volta à Globo para nova novela das onze em 2027

Marina Ruy Barbosa está em negociações com a Globo para voltar à emissora em 2027. Ela conversa para ser a grande estrela do novo horário de novelas da emissora: a faixa das 23h.





Thelma Guedes assina o folhetim, que tem o nome provisório de "Existe Amor em São Paulo". Sua estreia está prevista para abril, logo após o fim do BBB 27. As gravações começam em janeiro.





A empresa deseja concluir as negociações ainda nesta semana, para tentar anunciar Marina no Upfront 2027, evento da empresa dedicado ao mercado publicitário que ocorre em São Paulo nesta quarta-feira (14).





Marina deixou de ter contato fixo com a Globo em 2024, após interpretar a vilã de "Fuzuê" (2023). A jovem decidiu explorar novos caminhos e recusou uma renovação de vínculo na época.





Nos últimos anos, ela se dedicou a trabalhos no streaming. O principal deles foi a série "Tremembé", na qual interpreta Suzane von Richthofen, condenada por matar os pais em 2002. A atriz já gravou a nova leva de episódios da produção da Amazon Prime Video.





Revelada na Globo na novela "Belíssima" (2005), quando ainda era atriz-mirim, Marina fez diversos trabalhos na emissora. Entre eles estão novelas como "Morde e Assopra" (2011), "Império" (2014), "Totalmente Demais" (2016) e "O Sétimo Guardião" (2018).