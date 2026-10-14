RJ Mitte perdeu quase todo o dinheiro de 'Breaking Bad' após golpe financeiro

RJ Mitte, conhecido por interpretar Walter White Jr. na série "Breaking Bad", já contou que perdeu praticamente todo o dinheiro que ganhou com a produção após ser vítima de uma fraude financeira.





Em entrevista ao podcast The Iced Coffee Hour, em 2025, reportado pelo Yahoo Entertainment, o ator relatou que uma empresária responsável por administrar suas finanças teria desviado valores destinados ao pagamento de impostos.





Segundo ele, a dívida com o Tesouro dos Estados Unidos levou dez anos para ser quitada. A história voltou a repercutir após a morte do artista, aos 34 anos, anunciada na segunda-feira (12).





Mitte explicou que sua família cuidava de suas finanças durante a adolescência, mas que, posteriormente, decidiu contratar uma profissional para administrar os recursos. Segundo o ator, ela recebia os valores que deveriam ser usados para pagar os impostos, mas não fazia os repasses e apresentava documentos que simulavam a regularização.





"Ela não perdeu meu dinheiro, ela estava desviando dinheiro", afirmou na ocasião. Ele também reconheceu a própria negligência por não ter acompanhado de perto a situação. Conforme o relato, a empresária administrava as contas de outros artistas, entre eles idosos e pessoas com deficiência.





O ator disse ainda que enfrentou dificuldades para buscar responsabilização judicial, em parte pelo custo de contratar advogados. Na entrevista, afirmou que o caso continuava sob investigação e relatou que o dinheiro teria sido rastreado até empresas de fachada e contas no exterior.





A morte de Mitte foi anunciada por representantes do ator. Ele foi encontrado morto em Brownsville, no Texas, nos Estados Unidos. A causa não foi detalhada no comunicado inicial, e as autoridades informaram que o caso estava sob investigação.





Conhecido mundialmente pelo papel de Walter White Jr., filho do protagonista Walter White, interpretado por Bryan Cranston, o ator participou das cinco temporadas de "Breaking Bad", exibidas entre 2008 e 2013.





Diagnosticado com paralisia cerebral aos 3 anos, Mitte levou parte de sua experiência pessoal para o personagem, que também tinha a condição na trama.





Cranston lamentou a morte do colega em uma publicação nas redes sociais. O ator disse estar profundamente abalado e recordou que conheceu Mitte quando ele tinha apenas 14 anos, no início das gravações da série. Cranston disse ainda que os dois haviam trocado mensagens semanas antes e tentavam marcar um almoço.