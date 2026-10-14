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Internacional

RJ Mitte perdeu quase todo o dinheiro de 'Breaking Bad' após golpe financeiro

Ator, que morreu aos 34 anos, contou em podcast que levou dez anos para quitar dívidas tributárias após ser enganado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 10:10

O ator RJ Mitte em premiação
O ator RJ Mitte em premiação Phil McCarten/Reuters

RJ Mitte, conhecido por interpretar Walter White Jr. na série "Breaking Bad", já contou que perdeu praticamente todo o dinheiro que ganhou com a produção após ser vítima de uma fraude financeira.


Em entrevista ao podcast The Iced Coffee Hour, em 2025, reportado pelo Yahoo Entertainment, o ator relatou que uma empresária responsável por administrar suas finanças teria desviado valores destinados ao pagamento de impostos.


Segundo ele, a dívida com o Tesouro dos Estados Unidos levou dez anos para ser quitada. A história voltou a repercutir após a morte do artista, aos 34 anos, anunciada na segunda-feira (12).


Mitte explicou que sua família cuidava de suas finanças durante a adolescência, mas que, posteriormente, decidiu contratar uma profissional para administrar os recursos. Segundo o ator, ela recebia os valores que deveriam ser usados para pagar os impostos, mas não fazia os repasses e apresentava documentos que simulavam a regularização.


"Ela não perdeu meu dinheiro, ela estava desviando dinheiro", afirmou na ocasião. Ele também reconheceu a própria negligência por não ter acompanhado de perto a situação. Conforme o relato, a empresária administrava as contas de outros artistas, entre eles idosos e pessoas com deficiência.


O ator disse ainda que enfrentou dificuldades para buscar responsabilização judicial, em parte pelo custo de contratar advogados. Na entrevista, afirmou que o caso continuava sob investigação e relatou que o dinheiro teria sido rastreado até empresas de fachada e contas no exterior.


A morte de Mitte foi anunciada por representantes do ator. Ele foi encontrado morto em Brownsville, no Texas, nos Estados Unidos. A causa não foi detalhada no comunicado inicial, e as autoridades informaram que o caso estava sob investigação.


Conhecido mundialmente pelo papel de Walter White Jr., filho do protagonista Walter White, interpretado por Bryan Cranston, o ator participou das cinco temporadas de "Breaking Bad", exibidas entre 2008 e 2013.


Diagnosticado com paralisia cerebral aos 3 anos, Mitte levou parte de sua experiência pessoal para o personagem, que também tinha a condição na trama.


Cranston lamentou a morte do colega em uma publicação nas redes sociais. O ator disse estar profundamente abalado e recordou que conheceu Mitte quando ele tinha apenas 14 anos, no início das gravações da série. Cranston disse ainda que os dois haviam trocado mensagens semanas antes e tentavam marcar um almoço.

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