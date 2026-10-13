Capixaba viraliza no ‘The Voice Portugal’ após surpresa durante apresentação; assista

O capixaba João Reiz está conquistando as redes sociais após uma participação emocionante no The Voice Portugal. Na estreia da nova temporada do reality musical, no último domingo (11), o cantor interpretou “Purple Rain”, clássico de Prince, e conseguiu virar as quatro cadeiras dos jurados. Mas foi uma surpresa preparada pela produção que transformou a apresentação em um dos momentos mais marcantes da noite.
Depois de impressionar os mentores com a performance, João foi convidado a repetir a prova e descobriu que, por trás das cadeiras, estavam pessoas muito especiais: sua mãe, sua irmã e sua sobrinha. A surpresa levou o cantor às lágrimas e também emocionou os jurados, que se levantaram para abraçar a família.
Antes de descobrir quem estava à sua espera, João já havia demonstrado a força de sua interpretação. Ao conquistar os quatro mentores, o brasileiro garantiu a oportunidade de escolher com quem gostaria de seguir na competição. Sua decisão foi pela cantora Sónia Tavares, que será sua mentora na disputa.
A emoção tomou conta do palco quando João reencontrou a família. Durante o programa, o cantor destacou a importância da mãe em sua trajetória e agradeceu pelas oportunidades que teve ao longo da vida.
“É por causa dela que eu pisei nesse palco. Não só pela vida, mas também pelas oportunidades que eu consegui através dela”, declarou. Ele também falou sobre a felicidade de poder cantar e compartilhar aquele momento com a família. “Se tem uma pessoa que eu me inspirei é minha mãe”, afirmou.
Nas redes sociais, João compartilhou registros da participação e celebrou a experiência com os seguidores. O cantor também agradeceu pelas mensagens de carinho recebidas após a exibição do programa.
“A maior riqueza que um homem pode ter é uma família ao seu lado. Obrigado, Deus. Já estou cheio de saudades da minha mãezinha. Obrigado a todos pelo carinho e pelas mensagens de muito amor”, escreveu.
A apresentação ao som de “Purple Rain”, somada ao reencontro familiar, vem ampliando a repercussão do brasileiro nas redes sociais. Com a classificação para a próxima etapa e Sónia Tavares como mentora, João Reiz segue na disputa do reality português.