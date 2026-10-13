Capixaba viraliza no ‘The Voice Portugal’ após surpresa durante apresentação; assista

O capixaba João Reiz está conquistando as redes sociais após uma participação emocionante no The Voice Portugal. Na estreia da nova temporada do reality musical, no último domingo (11), o cantor interpretou “Purple Rain”, clássico de Prince, e conseguiu virar as quatro cadeiras dos jurados. Mas foi uma surpresa preparada pela produção que transformou a apresentação em um dos momentos mais marcantes da noite.





Depois de impressionar os mentores com a performance, João foi convidado a repetir a prova e descobriu que, por trás das cadeiras, estavam pessoas muito especiais: sua mãe, sua irmã e sua sobrinha. A surpresa levou o cantor às lágrimas e também emocionou os jurados, que se levantaram para abraçar a família.





Antes de descobrir quem estava à sua espera, João já havia demonstrado a força de sua interpretação. Ao conquistar os quatro mentores, o brasileiro garantiu a oportunidade de escolher com quem gostaria de seguir na competição. Sua decisão foi pela cantora Sónia Tavares, que será sua mentora na disputa.