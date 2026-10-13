Morre RJ Mitte, ator de 'Breaking Bad', aos 34 anos

Mitte ganhou projeção internacional ao integrar as cinco temporadas de Breaking Bad, série exibida entre 2008 e 2013. Na produção, interpretou Walter White Jr., filho de Walter White (Bryan Cranston), um adolescente que tem paralisia cerebral. O ator também tinha a condição, assim como seu personagem, e se tornou uma voz ativa na defesa da inclusão e da representatividade de pessoas com deficiência na indústria do entretenimento.