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Morre RJ Mitte, ator de 'Breaking Bad', aos 34 anos

Intérprete de Walter White Jr. na série, artista também se dedicava à defesa dos direitos das pessoas com deficiência; causa da morte não foi divulgada oficialmente
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 10:49

RJ Mitte em cena de 'Breaking Bad'
RJ Mitte em cena de 'Breaking Bad' Sony Pictures Television/ Divulgação

O ator americano RJ Mitte, conhecido por interpretar Walter White Jr., filho do protagonista de Breaking Bad, morreu nesta segunda-feira, 12, aos 34 anos. A morte foi confirmada por seus representantes, em comunicado divulgado à imprensa americana. Ele morreu em Brownsville, no Texas, nos Estados Unidos. A causa da morte não foi oficialmente divulgada, e o caso está sob investigação.

"É com profunda tristeza que comunicamos o trágico falecimento do querido ator, filantropo e defensor apaixonado dos direitos das pessoas com deficiência", disseram os representantes do artista, em nota.

Mitte ganhou projeção internacional ao integrar as cinco temporadas de Breaking Bad, série exibida entre 2008 e 2013. Na produção, interpretou Walter White Jr., filho de Walter White (Bryan Cranston), um adolescente que tem paralisia cerebral. O ator também tinha a condição, assim como seu personagem, e se tornou uma voz ativa na defesa da inclusão e da representatividade de pessoas com deficiência na indústria do entretenimento.

Após o sucesso da série, Mitte participou de outras produções para a televisão, como Switched at Birth, Os Guardiões da Justiça e Now Apocalypse. No cinema, esteve em filmes como Triunfo: Lutar para Vencer, no qual interpretou um jovem com paralisia cerebral que tenta entrar para a equipe de luta livre de sua escola.

Fora das telas, o ator atuou como embaixador das organizações United Cerebral Palsy e Shriners Childrens. Também presidiu a Mitte Foundation, dedicada ao apoio a iniciativas filantrópicas e comunitárias.

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