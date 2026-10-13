Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Fim do relacionamento

Virgínia e Vini Jr. terminam namoro novamente: 'Não houve briga'

Informação foi confirmada por assessoria de imprensa de influenciadora. Em nota, ela nega conflitos e diz que eles seguirão amigos
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 10:05

Virginia Fonseca é detonada por fãs de Vini Jr.
Virginia Fonseca é detonada por fãs de Vini Jr. Reprodução Instagram @virginia

Virgínia Fonseca e Vinícius Jr. terminaram o namoro. A informação, que vinha sendo repercutida nas redes sociais e na imprensa, foi confirmada ao Estadão pela assessoria da influenciadora neste domingo, 11.

O casal oficializou o relacionamento em outubro de 2025, há cerca de um ano. Na ocasião, já se especulava que eles estavam juntos havia alguns meses. No último mês de maio, às vésperas da Copa do Mundo, os dois confirmaram uma separação, mas reataram semanas depois.

'Não estão mais juntos'

"Virginia Fonseca e Vini Jr. não estão mais juntos. Não houve conflito, não houve briga, somente o entendimento de não seguirem mais como um casal", informou a assessoria da influenciadora, procurada pelo Estadão.

Neste domingo, 11, Virgínia publicou registros de uma viagem a Miami, nos Estados Unidos, ao lado de seus filhos. "A vida presta muito!", escreveu.

Vini Jr. ainda não se manifestou publicamente sobre a separação. No último sábado, 10, ele entrou em campo por seu time, o Real Madrid, na vitória por 1 a 0 sobre o Villarreal pelo campeonato espanhol. Após ser expulso com um cartão vermelho, pediu perdão aos colegas de equipe e à torcida em uma postagem no Instagram.

Veja Também 

Virginia

Virginia curte Miami com Zé Felipe após término do namoro com Vini Jr.

Virginia Fonseca (à esquerda) tem três filhos, e Kim Kardashian, quatro

Virginia Fonseca tem mais babás por filho do que Kim Kardashian

Virginia Fonseca

Virginia Fonseca reage ao anúncio de Paolla Oliveira como rainha da Imperatriz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Virgínia Fonseca Relacionamento Vinícius Junior
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jackson Levi Borges Dos Santos, de 20 anos, entrou em uma cachoeira e desapareceu
Jovem morre afogado em cachoeira de Guarapari
Prefeitura de Pinheiros
Prefeitura de Pinheiros abre seleção para contratar profissionais temporários
Imagem de destaque
Relações Públicas: 7 áreas de atuação para quem deseja trabalhar com comunicação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados